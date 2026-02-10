Aliado cercano de la opositora venezolana Machado es puesto bajo arresto domiciliario

CARACAS.-Uno de los más cercanos aliados de la líder opositora venezolana María Corina Machado, que fue detenido nuevamente apenas 12 horas después de ser liberado de prisión, fue puesto el martes bajo arresto domiciliario, confirmó su hijo.

“Confirmo que mi papá, Juan Pablo Guanipa, está en mi casa en Maracaibo”, dijo su hijo Ramón Guanipa en la red social X. “Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos”, agregó.

El fiscal general de Venezuela declaró el lunes que su oficina había solicitado el arresto de Guanipa menos de 12 horas después de su liberación como parte de gestiones del gobierno para liberar a aquellos enfrentando acusaciones políticas.

El comunicado de la Fiscalía General no indicó si Guanipa fue arrestado nuevamente, ni dio indicios de su paradero.

El Ministerio Público alegó que el incumplimiento en las liberaciones permite a las autoridades revocar o modificar las medidas cautelares.

En consecuencia, se pasó a “un régimen de detención domiciliaria”, agregó el escrito, sin dar detalles de las condiciones que Guanipa habría violado.

Previo a su detención, Guanipa recorrió en motocicleta varios centros de detención en la capital venezolana, donde conversó con familiares de los detenidos e hizo declaraciones a la prensa.

Las liberaciones dadas hasta ahora son condicionales y no otorgan una libertad plena, sino una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad. Por lo general, entre las condiciones suele estar la prohibición de hablar con la prensa, salir del país y participar en actos políticos.

Su hijo declaró a periodistas que un grupo de hombres armados en tres vehículos interceptó a su padre y a otras personas que viajaban el domingo en un barrio de la capital venezolana

Afirmó que su padre no violó las dos condiciones de su liberación —presentaciones judiciales mensuales y no viajar fuera de Venezuela— y mostró a la prensa el documento judicial que las enumera.