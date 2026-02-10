Encuesta de Mitofsky afirma que la aprobación de Sheinbaum es del 69.2%

Al comenzar 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo registra una aprobación nacional promedio de 69.2%, de acuerdo con una encuesta telefónica de Mitofsky.

El nivel de respaldo representa un incremento de 4.7 puntos frente a enero de 2025, aunque muestra una ligera baja de 0.3 puntos respecto a diciembre pasado.

El estudio, aplicado a 67.782 usuarios de telefonía móvil con acceso a internet, subraya que el arranque del año se da con una valoración favorable hacia la mandataria, incluso en medio de un entorno marcado por presiones políticas y económicas.

Por afinidad partidista, más de la mitad de los simpatizantes del PRI —53.3%— avalaron la gestión presidencial.

Entre militantes de Movimiento Ciudadano el respaldo fue de 36.8%, mientras que entre panistas se ubicó en 27.3%.

A nivel territorial, la aprobación se distribuye de forma desigual: 15 entidades superaron la media nacional y 17 quedaron por debajo.

Guerrero, Hidalgo y Durango encabezaron los niveles más altos de aceptación, con 80.4%, 80.3% y 79.8%, respectivamente.

En contraste, Jalisco, Guanajuato y Sinaloa registraron los porcentajes más bajos, con 56.1%, 55% y 53.1%.

En cuanto a la percepción sobre el desempeño gubernamental, 71.7% de los encuestados consideró que la corrupción es un problema frecuente o moderado, mientras que la seguridad pública se mantiene como la principal inquietud ciudadana, señalada por 43.8%.