Alista la NASA el ensayo en frío de Artemis II, misión clave para el regreso tripulado a la Luna
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Durante varios ensayos de cuenta regresiva se pondrá a prueba la capacidad del equipo de lanzamiento para detener, reanudar y reciclarla en distintos puntos de los últimos 10 minutos del conteo, conocidos como la cuenta terminal
MIAMI- En medio de las inusuales bajas temperaturas en Florida, la NASA prevé realizar este sábado el ensayo en frío de la misión Artemis II, que incluye la carga completa de combustible, un paso crucial hacia la misión que llevará este año a cuatro astronautas nuevamente alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años.
Los equipos del Centro Espacial Kennedy, en Florida, continúan este jueves los preparativos del cohete Space Launch System (SLS) y la nave Orion, con los ingenieros avanzando, e incluso adelantados al cronograma, informó la agencia espacial estadounidense.
TE PUEDE INTERESAR: Calendario de actividades de Artemis II: fechas clave de la misión tripulada que llevará astronautas a la Luna
El ensayo en frío podría culminar con un “lanzamiento” simulado tan pronto como el sábado, con una cuenta regresiva a las 21:00 EST (02:00 GMT del domingo).
El ensayo en frío (Wet Dress Rehearsal) es una prueba previa al lanzamiento real en el que se demuestra la capacidad de cargar más de 700,000 galones de propelentes criogénicos en el cohete, ejecutar una cuenta regresiva completa y practicar la descarga segura del combustible, todo ello sin tripulación a bordo.
Durante varios ensayos de cuenta regresiva se pondrá a prueba la capacidad del equipo de lanzamiento para detener, reanudar y reciclarla en distintos puntos de los últimos 10 minutos del conteo, conocidos como la cuenta terminal.
El ensayo contará con el lanzamiento simulado a las 21:00 EST (02:00 GMT), aunque podría extenderse hasta aproximadamente la 1:00 EST (06:00 GMT) si fuera necesario.
Tras el ensayo, la NASA evaluará los datos obtenidos y, si fuera necesario, podría desmontar y regresar el SLS y la nave Orion al Edificio de Ensamblaje de Vehículos para realizar trabajos adicionales antes del lanzamiento.
Este ensayo permitirá definir la fecha oficial del lanzamiento, cuya ventana de despegue se abre el próximo viernes 6 de febrero.
EL FRÍO Y ALGUNAS FALLAS
El frío que se prevé para el fin de semana, y que azota a gran parte de Estados Unidos, tiene a los técnicos de la NASA ajustando medidas para garantizar que los sistemas de control ambiental mantengan en condiciones adecuadas tanto de la nave Orion como de los distintos elementos del cohete SLS.
Por otro lado, esta semana, durante una evaluación del sistema de evacuación de emergencia, las canastas utilizadas para trasladar a la tripulación y al personal desde la torre móvil en caso de emergencia se detuvieron antes de llegar al área final dentro del perímetro de la plataforma.
Posteriormente, el sistema de frenos fue ajustado para garantizar que las canastas desciendan por completo.
Además, los técnicos trabajan en muestras del sistema de agua potable de la nave Orion para asegurar que el suministro sea apto para consumo, luego de que análisis iniciales mostraran niveles de carbono orgánico total superiores a lo esperado.
Artemis II será la primera misión tripulada de este programa y llevará a los seres humanos nuevamente alrededor de la Luna por primera vez desde 1972.
La tripulación está integrada por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, todos estadounidenses, con el canadiense Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.
Los cuatro tripulantes realizarán una misión de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna, con el objetivo de poner a prueba los sistemas y equipos de la nave y sentar las bases para la exploración lunar futura y futuras misiones tripuladas a Marte.
TE PUEDE INTERESAR: Artemis II llevará alrededor de la Luna imitación de órganos para estudiar la salud humana
Mientras avanzan los preparativos en la plataforma, los cuatro astronautas permanecen en cuarentena en Houston (Texas) desde el pasado 23 de enero, como parte de los protocolos previos al histórico lanzamiento.
ARTEMIS II HARÁ HISTORIA
La misión Artemis II no solo supondrá el regreso este año del ser humano a la órbita lunar más de cinco décadas después, sino que inaugurará una era de exploración más representativa, al trasladar por primera vez al satélite terrestre a una mujer, un astronauta afroamericano y un canadiense.
Junto con el comandante de la misión, el astronauta estadounidense Reid Wiseman, viajarán los especialistas de la NASA Christina Koch y Victor Glover, y el astronauta de la agencia espacial canadiense (CSA) Jeremy Hansen.
Los cuatro acumulan 661 días de experiencia en el espacio y doce caminatas espaciales, y tendrán la misión de alcanzar la órbita lunar, rodear el satélite y volver a la Tierra en diez días.
La tripulación comenzó el pasado 23 de enero la cuarentena reglamentaria antes del despegue de Artemis II, cuya ventana de lanzamiento se abre a partir del 6 de febrero y se prolonga hasta abril.
El lanzamiento de Artemis II marcará el regreso de la humanidad a la órbita lunar por primera vez desde 1972, cuando los astronautas de la Apolo 12 abandonaron la superficie de la Luna en la última de este tipo de misiones.
Artemis III, prevista para no antes de 2027, será la encargada de mandar astronautas a la superficie lunar nuevamente.
Koch, la mujer con más días consecutivos en el espacio
Koch, de 47 años, es una de las dos especialistas de la misión, un rol más enfocado a la ejecución de experimentos y a la logística de la carga que en el caso del comandante y el piloto.
Además de ser la única mujer de Artemis II, es la astronauta con más experiencia en el espacio de los cuatro tripulantes, gracias a los 328 días consecutivos que pasó en la Estación Espacial Internacional (EEI) entre 2019 y 2020, récord absoluto para una mujer.
En ese periodo realizó seis paseos espaciales por un periodo de 42 horas y 15 minutos, incluido el primero exclusivamente compuesto por mujeres.
Nacida en Míchigan, Koch fue reclutada como astronauta en 2013 y Artemis II le otorgará el honor de ser la primera mujer en viajar a la Luna.
Glover, un orgullo para la raza negra
El piloto de 49 años Victor Glover se convertirá en la primera persona de raza negra en alcanzar la órbita lunar.
Será responsable de los sistemas de vuelo de la cápsula Orion, que trasladará a los astronautas a la órbita lunar, función que ya ejerció como piloto en la misión Crew-1 de SpaceX en 2018.
Designado astronauta en 2013, este californiano es el segundo miembro de la misión con más experiencia en el espacio con 168 días.
Además, ha realizado cuatro paseos espaciales y fue elegido en 2023 por la revista TIME como uno de los 100 líderes emergentes por sus habilidades técnicas y por su papel histórico como el primer afroamericano que viajará a la Luna.
Al igual que Wiseman, está será su segunda experiencia espacial.
El canadiense primerizo
Jeremy Hansen, nacido en Canadá hace 50 años, es el único primerizo de la misión, puesto que nunca ha abandonado la superficie terrestre, a pesar de desempeñarse como astronauta desde 2009.
TE PUEDE INTERESAR: Inicia la NASA el montaje de Artemis II para su ‘histórico’ lanzamiento tripulado a la Luna
Será el primer canadiense en alcanzar la órbita lunar cuando la cápsula Orion se aproxime al satélite terrestre.
No obstante, Hansen ha protagonizado misiones en ambientes extremos en su formación, habitando durante una semana seguida bajo tierra o en el lecho marino en el marco de misiones como NEEMO, que es empleada por la NASA desde el 2001 para preparar a los astronautas para futuros viajes espaciales.
Un estadounidense clave para el regreso a la Luna
Wiseman, de 50 años y comandante de la misión, fue reclutado como astronauta en 2009 tras más de 20 años de experiencia en la Marina. Su primer viaje al espacio ocurrió cinco años después, cuando pasó 165 días a bordo de la estación espacial.
Natal de Baltimore, el astronauta realizó dos caminatas espaciales durante esa misión, acumulando 13 horas en el exterior del laboratorio orbital.
En el interior de la estación estableció un hito junto a sus otros dos compañeros en materia de investigación. El trío sumó un récord de 82 horas de investigación en una sola semana en julio de 2014. Artemis II será su segundo viaje al espacio.