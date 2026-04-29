Economía de Irán está siendo golpeada por la guerra. Sus líderes creen que EU cederá primero

EL CAIRO- En el corazón de la célebre industria iraní de fabricación de alfombras, la producción se ha frenado hasta casi detenerse. Las lecherías tienen dificultades para encontrar envases para la leche y la mantequilla. Gigantescas siderúrgicas que antes impulsaban la economía de Irán han quedado en silencio. Cientos de miles han perdido sus empleos y millones más están en riesgo. Más de cinco semanas de bombardeos de Estados Unidos e Israel dañaron miles de fábricas. Eso se está sintiendo en toda la economía iraní y amenaza con oleadas de despidos, incluso mientras los iraníes enfrentan altos precios. La carne de pollo subió 75% el último mes, y la carne de res y la de cordero aumentaron 68%. Muchos productos lácteos se han encarecido en 50%.

La situación podría empeorar debido a que Estados Unidos bloquea los puertos iraníes, asfixiando muchas importaciones y las exportaciones de petróleo que aportan miles de millones de dólares. Las penurias económicas desataron protestas masivas que fueron aplastadas antes de la guerra, y podrían volver a empujar a los iraníes a las calles. Aun así, Irán tiene su propia arma apuntando a la economía global, con su control del estrecho de Ormuz. Los líderes iraníes afirman que sólo reabrirán esa vía marítima si se levanta el bloqueo y termina la guerra. Apuestan a que una economía construida para ser autosuficiente bajo décadas de sanciones internacionales puede soportar el dolor por más tiempo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Irán ha perdido al menos 1 millón de empleos directamente por la guerra, declaró el viceministro de Trabajo, Gholamhossein Mohammadi, según medios estatales. Pero los efectos en cascada ponen en riesgo entre 10 millones y 12 millones de empleos, la mitad de la fuerza laboral de Irán, advirtió Hadi Kahalzadeh, economista iraní. LA PRODUCCIÓN DE ACERO Y PETROQUÍMICOS ESTÁ PARALIZADA Israel aseguró haber atacado la base industrial de la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar de Irán. Pero los ataques fueron mucho más allá y alcanzaron instalaciones que no pertenecían a dicha fuerza.

Los bombardeos dañaron 20 mil fábricas, alrededor del 20% de las unidades productivas del país, según Kahalzadeh, investigador asociado en la Universidad Brandeis. Entre las instalaciones afectadas estuvo Tofigh Daru, el mayor holding farmacéutico de Irán, que produce, entre otras cosas, medicamentos contra el cáncer. También fueron alcanzados desarrolladores de óptica y químicos, y plantas de aluminio y cemento. Quizá lo más dañino fue que Israel atacó las mayores fábricas siderúrgicas y petroquímicas de Irán, la mayoría poco antes de que entrara en vigor el alto el fuego del 8 de abril. Los dos mayores productores de acero, Mobarakeh Steel y Khuzestan Steel, así como plantas más pequeñas, detuvieron la producción. Más de 50 complejos petroquímicos han sido cerrados, según la agencia semioficial iraní Jamaran. Eso ha paralizado las dos mayores exportaciones no petroleras de Irán, y el alza de precios ha afectado todo, desde plásticos hasta tuberías, telas y envases para comestibles como leche, mantequilla y queso.

Los ataques no son la única causa de los problemas económicos. El internet ha estado en gran medida cortado desde las protestas, lo que ha dejado sin sustento a pequeñas y medianas empresas que dependen de ventas en línea. Incluso antes del bloqueo de Estados Unidos, los ataques iraníes contra Emiratos Árabes Unidos, del que dependía para alrededor de un tercio de sus importaciones, llevaron a ese país a cortar el comercio. EFECTOS EN CADENA Alrededor del 80% de los fabricantes de tapetes y alfombras han detenido operaciones en la zona industrial de la ciudad de Kashan, el centro de la industria de alfombras de Irán, contó el hijo de un fabricante de alfombras. La fábrica de su familia, que emplea de 20 a 30 personas y antes producía cientos de alfombras al mes, está entre las que cerraron, aunque su padre todavía va a las instalaciones todos los días. “Nunca había escuchado a mi padre tan molesto”, relató el hijo, que vive en Estados Unidos y habló bajo condición de anonimato por la seguridad de su familia.

Kashan “depende de la industria de las alfombras y, lamentablemente, ha quedado paralizada”, sostuvo. Las exportaciones se desplomaron desde que comenzó la guerra y las ventas internas son casi nulas. Los precios de las fibras sintéticas se han disparado entre 30% y 50%, en parte como efecto posterior de los golpes a instalaciones petroquímicas, explicó.