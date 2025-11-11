Afirma director saliente de la BBC que está ‘muy orgulloso’ de su periodismo pese a las amenazas de Trump

El director saliente de la BBC dijo sentirse “muy orgulloso” del periodismo de la cadena, dos días después de dimitir tras las acusaciones de parcialidad y la amenaza de acciones legales por parte del presidente estadounidense Donald Trump.

“Estoy muy, muy orgulloso de nuestros periodistas en este edificio. Están haciendo un trabajo que creo que es increíblemente importante”, dijo Tim Davie el martes, la primera vez que habló públicamente desde que anunció su renuncia el domingo.

“Están haciendo un trabajo maravilloso”, añadió.

El jefe de informativos de la BBC, la emisora pública británica, también dimitió el domingo, sumiéndola en su mayor crisis en décadas y acaparando las portadas de los periódicos británicos el martes.

Davie, quien ha sido director general desde 2020, también trató de calmar las preocupaciones sobre el futuro de la emisora.

“La BBC va a prosperar y apoyo a todo el equipo”, dijo.

Donald Trump amenazó el lunes con emprender acciones legales contra la BBC por la edición de un discurso que pronunció en 2021 el día en que sus seguidores tomaron por asalto el Capitolio, lo que la emisora británica admitió el lunes que fue un “error de juicio”.