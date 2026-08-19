Amazon ampliará a 500 ciudades de EU el reparto de paquetes ligeros con drones

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    Amazon ampliará a 500 ciudades de EU el reparto de paquetes ligeros con drones
    El servicio, llamado Prime Air, se prevé abrir en los próximos meses en las áreas metropolitanas de Chicago (Illinois), Atlanta (Georgia), Cleveland (Ohio), Syracuse (Nueva York) y Boise (Idaho). AP.

Los clientes podrían recibir las entregas por dron en apenas 30 minutos, indicó Amazon en un comunicado de prensa. Los drones pueden transportar paquetes de hasta 2.3 kilos

Millones de personas más podrían recibir paquetes pequeños y livianos de Amazon entregados por drones antes de que termine el año, según un plan que la empresa anunció el jueves para ampliar los envíos aéreos a zonas suburbanas en casi 500 ciudades de Estados Unidos.

El plan intensificará la batalla entre Amazon y Walmart por ofrecer a los consumidores los tiempos de entrega más rápidos. Ambos gigantes dependen de una combinación de drones y conductores para entregar todo lo que los consumidores han pedido.

El plan de Amazon ampliaría su operación de repartos con drones a nivel nacional a más de seis veces su tamaño actual, incorporando cientos de nuevas comunidades, incluidas las áreas metropolitanas de Chicago, Atlanta, Cleveland y Boise. Los drones volarán principalmente en los suburbios, lejos de rascacielos y de aeropuertos importantes que podrían causar problemas.

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Los drones de Amazon ya han entregado cientos de miles de paquetes este año, pero incluso después de esta expansión los drones seguirán manejando apenas una fracción de los cientos de millones de entregas de paquetes cada año. Además de que la limitación de peso, los drones que fabrica Amazon enfrentan innumerables desafíos, desde la cobertura de árboles hasta el paisajismo y las piscinas inflables, que pueden dificultar encontrar una buena zona de entrega.

También hay obstáculos regulatorios que superar en cada comunidad donde Amazon quiere iniciar las operaciones. Las preocupaciones por el ruido son otro posible desafío.

“Sigue siendo un experimento”, indicó Sucharita Kodali, analista de comercio minorista en Forrester. “Todavía está en modo de prueba y aprendizaje”.

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