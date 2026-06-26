Ante avance de IA en el sector laboral, un nuevo grupo quiere ayudar a adaptarse y conservar empleos

WASHINGTON- Estados Unidos se ha estado apresurando hacia un futuro de inteligencia artificial sin demasiado plan para frenar lo que podrían ser pérdidas de empleo catastróficas. Los críticos advierten sobre escenarios apocalípticos sacados de un thriller de ciencia ficción; por su parte, los defensores sostienen que la IA generará tanta riqueza nueva que nadie debería preocuparse demasiado por los millones de despidos.

Una nueva organización bipartidista sin fines de lucro espera garantizar que Estados Unidos pueda concretar las ganancias económicas prometidas por la IA sin que sus trabajadores sufran. RAISE US comienza con más de 500 millones de dólares para desplegar en nuevas formas de educación y capacitación, con un enfoque en asociarse con estados y grandes empleadores en lugar de con el gobierno federal. Fundado por la exsecretaria de Comercio Gina Raimondo, demócrata, y el exgobernador de Indiana Eric Holcomb, republicano, el grupo busca poner a prueba programas e incentivos para ayudar a los trabajadores estadounidenses a reorientarse hacia nuevas carreras en una economía que estará cada vez más automatizada por la inteligencia artificial. “Estamos hablando de cierto nivel de desempleo que podría desestabilizar nuestro país y nuestra democracia”, afirmó Raimondo en una entrevista. “Si quieres liderar el mundo en IA, tienes que actuar para asegurarte de que nuestra democracia no se derrumbe”. PROGRAMAS COMERCIALIZAN EN ARKANSAS, MARYLAND, UTHA Y CONNECTICUT La organización sin fines de lucro se está asociando inicialmente con las autoridades de Arkansas, Connecticut, Maryland y Utah, junto con varias de las empresas y organizaciones benéficas más grandes de Estados Unidos. El grupo pretende desarrollar políticas que conecten más estrechamente a las escuelas con los empleadores, de modo que los despidos puedan ser reemplazados por la posibilidad de nuevos empleos con mayores ingresos. También están explorando cambios en los impuestos corporativos y otros incentivos con el objetivo de mantener a la gente trabajando.

“Suelen ocurrir cosas buenas cuando conviertes a quienes no tienen en quienes sí tienen”, señaló Holcomb. Entre las empresas que actúan como socios ancla de RAISE US están Amazon, Microsoft, Anthropic, la OpenAI Foundation y Bank of America. Otros empleadores involucrados en el proyecto incluyen UPS, General Motors, Eli Lilly, Mastercard, el fabricante de chips AMD, Cisco e IBM. Raimondo, la exgobernadora demócrata de Rhode Island que desempeñó un papel decisivo en la definición de la política de IA como secretaria de Comercio del gobierno de Joe Biden, será la directora ejecutiva de la organización. La junta asesora incluye al expresidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan, el multimillonario gestor de inversiones Stephen Schwarzman, la presidenta de la AFL-CIO Liz Shuler y los economistas David Autor, Erik Brynjolfsson y Raj Chetty.

IA PODRÍA DESPLAZAR A TRABAJADORES HUMANOS, DESDE FÁBRICAS HASTA OFICINAS Un análisis de abril del Boston Consulting Group estimó que aproximadamente la mitad de los empleos en Estados Unidos se verán transformados por la IA en los próximos años. El análisis indicó que hasta 25 millones de empleos podrían eliminarse en Estados Unidos durante los próximos cinco años. Goldman Sachs, en marzo, publicó por separado una estimación según la cual una cuarta parte de las horas de trabajo en Estados Unidos podría automatizarse mediante la IA. Más que un motor de búsqueda sofisticado o un generador de videoclips e imágenes novedosas, la IA podría llenar las carreteras de camiones sin conductor, crear fábricas atendidas por robots y sustituir a empleados de oficina, abogados y médicos. El presidente Donald Trump ha mostrado poca inquietud ante la posibilidad de que la IA desplace a trabajadores humanos.