Ante bajas ventas, Nestlé suprimirá 16 mil empleos en el mundo

GINEBRA.- Con el objetivo de reducir sus costes de base en algo más de mil millones de francos suizos, es decir 1.075 millones de euros, en 2027, la multinacional Nestlé anunció que eliminará 16 mil puestos en todo el mundo en los próximos dos años y que 12 mil de estos serán puestos de responsabilidad.

La supresión de 16 mil puestos de trabajo en todo el mundo durante los próximos dos años, representa entre el 5% y el 6% de su personal a nivel global.

TE PUEDE INTERESAR: Tras un frágil alto el fuego en Gaza, ahora Trump quiere ‘resolver’ guerra en Ucrania

Apenas un mes y medio después de asumir el rol de consejero delegado de la compañía, Philipp Navratil dijo que el mundo está cambiando y que esto obliga a Nestlé a tomar medidas duras para alcanzar su objetivo total de ahorro de 3 mil millones de francos hasta 2027.

Indicó que en la asignación de recursos se priorizarán las oportunidades de negocios que tengan el mayor potencial de rendimiento .

En términos de empleo, Navratil, indicó que los recortes se harán en todas las áreas geográficas en las que la compañía está presente.

Por otro lado, dijo que a pesar de los riesgos macroeconómicos actuales y de la incertidumbre por parte de los consumidores, la compañía mantiene sus compromisos de inversión a medio plazo.

Mercado premia el plan de supresión de empleos

Fue tras el anuncio de la multinacional suiza Nestlé, que sus acciones llegron a ganar hasta un 8 % durante la primera mitad de la sesión en la Bolsa de Zurich.

El anuncio fue realizado al mismo tiempo que se divulgaron las cifras de ventas de la compañía, que en los tres primeros trimestres del año observó una reducción de mil 200 millones de francos suizos (1.290 millones de euros) en su facturación, aunque con una aceleración del volumen de ventas en el tercer trimestre.

De enero a septiembre de este año, Nestlé registró una cifra de negocio de 65 mil 900 millones de francos suizos (70.700 millones de euros).