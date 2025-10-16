Ante bajas ventas, Nestlé suprimirá 16 mil empleos en el mundo

Internacional
/ 16 octubre 2025
    Ante bajas ventas, Nestlé suprimirá 16 mil empleos en el mundo
    La empresa ha tenido una una caída de ventas que se traduce en una disminución de su facturación de mil 200 millones de francos suizos. FOTO: ESPECIAL.

Cuatro mil empleos que serán dados de baja estarán concentrados en la producción y las cadenas de suministro

GINEBRA.- Con el objetivo de reducir sus costes de base en algo más de mil millones de francos suizos, es decir 1.075 millones de euros, en 2027, la multinacional Nestlé anunció que eliminará 16 mil puestos en todo el mundo en los próximos dos años y que 12 mil de estos serán puestos de responsabilidad.

La supresión de 16 mil puestos de trabajo en todo el mundo durante los próximos dos años, representa entre el 5% y el 6% de su personal a nivel global.

TE PUEDE INTERESAR: Tras un frágil alto el fuego en Gaza, ahora Trump quiere ‘resolver’ guerra en Ucrania

Apenas un mes y medio después de asumir el rol de consejero delegado de la compañía, Philipp Navratil dijo que el mundo está cambiando y que esto obliga a Nestlé a tomar medidas duras para alcanzar su objetivo total de ahorro de 3 mil millones de francos hasta 2027.

Indicó que en la asignación de recursos se priorizarán las oportunidades de negocios que tengan el mayor potencial de rendimiento .

En términos de empleo, Navratil, indicó que los recortes se harán en todas las áreas geográficas en las que la compañía está presente.

Por otro lado, dijo que a pesar de los riesgos macroeconómicos actuales y de la incertidumbre por parte de los consumidores, la compañía mantiene sus compromisos de inversión a medio plazo.

Mercado premia el plan de supresión de empleos

Fue tras el anuncio de la multinacional suiza Nestlé, que sus acciones llegron a ganar hasta un 8 % durante la primera mitad de la sesión en la Bolsa de Zurich.

El anuncio fue realizado al mismo tiempo que se divulgaron las cifras de ventas de la compañía, que en los tres primeros trimestres del año observó una reducción de mil 200 millones de francos suizos (1.290 millones de euros) en su facturación, aunque con una aceleración del volumen de ventas en el tercer trimestre.

De enero a septiembre de este año, Nestlé registró una cifra de negocio de 65 mil 900 millones de francos suizos (70.700 millones de euros).

Temas


Despidos
Economía
empleos

Perla Sánchez

COMENTARIOS

Selección de los editores
Autoridades estatales y federales realizan operativos en la Región Norte de la entidad tras los dos hechos de violencia.

Confirma Fiscalía de Coahuila un muerto, un herido y tres detenidos tras enfrentamientos en límites con NL
Diputados aprobó por mayoría en lo general y en lo particular de los artículos no reservados el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del IEPS para el 2026.

Avalan aumento al IEPS a refrescos, cigarros, casinos, videojuegos y... a sueros orales

Las inversiones anunciadas el pasado miércoles contemplan un mall de lujo con marcas que no están instaladas en el norte del país.

Saltillo se beneficiará con inversiones para mall de lujo en Nuevo León
En la prueba diagnóstica de todos los grados evaluados de educación básica en los cuatro campos formativos, no hubo una sola ocasión en la que un gran porcentaje de estudiantes tuviera resultados aprobatorios.

Con deficiencias académicas, 80% de alumnos en secundarias
Afirman que, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el programa relacionado con la obesidad generó una recaudación de un billón de pesos; sin embargo, únicamente se destinaron 3 mil millones para su ejecución.

Aseguran que Gobierno de AMLO recaudó un billón de pesos para programa contra obesidad y sólo ejercieron 3 mil millones
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre el despliegue de miles de efectivos y operaciones de auxilio para atender a las comunidades afectadas.

Suman 72 los fallecidos y 48 desaparecidos tras intensas lluvias e inundaciones en el centro y sur de México
¿Cuánto costará el refresco para el 2026 en México?

¿Cuánto costará el refresco para el 2026 en México?
El guitarrista fundador de KISS, Ace Frehley, falleció este jueves 16 de octubre a los 74 años, luego de haber sido hospitalizado debido a un accidente ocurrido semanas atrás.

Fallece Ace Frehley, guitarrista cofundador de KISS, a los 74 años de edad