Ante la falta de un veredicto, Juez declara nulo el juicio contra Lindsay Clancy

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Ante la falta de un veredicto, Juez declara nulo el juicio contra Lindsay Clancy
    Lindsay Clancy (d), la mujer acusada de matar a sus tres hijos en un supuesto brote psicótico en la Corte Superior de Plymouth, Massachusetts. EFE/Corte Superior de Plymouth, Massachusetts

La decisión de Sullivan se produjo después de que el jurado compuesto por doce personas le expresara, por tercera vez en siete días, su incapacidad de lograr ponerse de acuerdo en un veredicto sobre los cargos contra Clancy

NUEVA YORK.- Un juez federal de EE.UU. declaró finalmente nulo el juicio contra Lindsay Clancy, la mujer acusada de matar a sus tres hijos pequeños en Massachusetts en 2023, por la falta de un veredicto unánime del jurado, y tras no prosperar una apelación de emergencia de la defensa.

El juez William Sullivan dijo que iba a declarar nulo el proceso en el séptimo día de deliberaciones del jurado en un tribunal de Plymouth, pero antes de emitir la orden dio tiempo al abogado de Clancy, Kevin Reddington, para que hiciera una apelación en el tribunal supremo estatal, que no tuvo éxito.

Reddinton argumentó en una audiencia de emergencia ante la jueza de la instancia superior, Dalila Argaez Wendlandt, que un miembro del jurado no estaba siguiendo las instrucciones de la deliberación y, por tanto, estaba bloqueando un veredicto que hubiera sido unánime, pero la magistrada falló en su contra.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/abogados-alegan-que-una-madre-en-massachusetts-mato-a-sus-hijos-por-depresion-posparto-DF22505622

Minutos después, el juez Sullivan reanudó la sesión y declaró el juicio nulo.

La decisión de Sullivan se produjo después de que el jurado de doce personas le expresara esta mañana, por tercera vez en siete días, su incapacidad de ponerse de acuerdo en un veredicto sobre los cargos de Clancy.

”Comunicamos con pesar que no podemos alcanzar una decisión unánime y no vamos a ser capaces de hacerlo”, indicó el grupo hoy.

$!Lindsay Clancy reacciona a la noticia de que una mujer fue arrestada por grabar imágenes del jurado en el Tribunal Superior de Plymouth.
Lindsay Clancy reacciona a la noticia de que una mujer fue arrestada por grabar imágenes del jurado en el Tribunal Superior de Plymouth. AP/Greg Derr/The Patriot Ledger

El jurado tenía las opciones de declararla culpable de asesinato en primer o segundo grado, o bien de homicidio involuntario, cargos que implican responsabilidad penal, pero también podía declararla no culpable o absolverla por problemas de salud mental.

Clancy, una antigua enfermera de 36 años, afrontaba tres cargos de asesinato por la muerte por estrangulamiento de sus hijos Cora, de cinco años; Dawson, de tres, y Callan, de ocho meses, el 24 de enero de 2023 en su vivienda de Duxbury (Massachusetts), tras lo que intentó suicidarse y quedó parcialmente paralizada.

La mujer admite que mató a sus hijos, pero se había declarado no culpable de asesinato.

https://vanguardia.com.mx/vida/lo-que-hay-que-saber-sobre-la-psicosis-posparto-AG22530891

Su defensa argumentó que sufrió un brote psicótico relacionado con la depresión posparto y una inadecuada atención de salud mental, mientras que la Fiscalía la acusaba de haber matado a los niños conscientemente.

Tras la declaración de juicio nulo, se espera que Clancy, sobre la que siguen pesando los cargos de asesinato, vuelva a su internamiento psiquiátrico, en el que lleva desde su detención en 2023.

Se abren ahora tres opciones: que la Fiscalía la encause de nuevo, lo que conduce a una repetición del juicio; que la Fiscalía abandone el caso, o que ambas partes lleguen a un acuerdo.

El juez estableció una audiencia el 29 de septiembre para que las partes aborden el futuro del caso.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Acusaciones
Juicios
Jueces

Localizaciones


Estados Unidos

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Los burros que faltan por sustituir

Los burros que faltan por sustituir
true

Teófilo Benítez Granados: Justicia transaccional
México Siglo XXI 2026 inició con Alan Estrada y reunirá a Justin Trudeau, Charlize Theron, Carlos Slim Domit, Memo Ochoa y más invitados

EN VIVO: México Siglo XXI con Charlize Theron, Justin Trudeau, Guillermo Ochoa y más
Harfuch confirmó que amenazas y una exigencia de dinero están relacionadas con el multihomicidio de una familia en Atizapán de Zaragoza.

Harfuch confirma móvil detrás del multihomicidio de la familia de Jonathan Meléndez; fue por amenazas y dinero
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos. VANGUARDIA/ARCHIVO

Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Sheinbaum reabrió el registro del programa Sembrando Vida 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 6 mil 450 pesos, capacitación laboral, insumos y herramientas.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 450 pesos al mes y otorgarle insumos, herramientas y capacitación a mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
Cita. ‘El Desaire’, protagonizada por Vico Escorcia, Guillermo Alonso y Joshua Okamoto, ya se encuentra en cartelera en distintos complejos de Coahuila.

‘Es una belleza, de verdad’: Fernanda Familiar recomienda ‘El Desaire’; te decimos dónde verla en Coahuila
La controversia de destapa de nuevo. En las últimas temporadas, distintos jugadores han sido sancionados por violaciones relacionadas con el tiempo.

¡Insólito! Isaac Paredes recibe el ponche más absurdo de su carrera y explota