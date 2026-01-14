Ante las amenazas de Trump, Ursula Von der Leyen afirma que, por su seguridad, Groenlandia ’puede contar con la UE’

BRUSELAS- Ursula Von der Leyen, quien es la presidenta de la Comisión Europea, precisó que los groenlandeses pueden contar con la Unión Europea, esto por las amenazas de Donald Trump, de hacerse con con el control de territorio autónomo de Dinamarca.

“Es importante que los groenlandeses sepan, y lo saben por los hechos, no solo por las palabras, que respetamos sus deseos y sus intereses y que pueden contar con nosotros”, explicó Von der Leyen en una rueda de prensa al ser cuestionada sobre si la UE estaría obligada a intervenir en caso de de que hubiera acciones militares estadounidenses en Groenlandia.

En este sentido, la presidenta de la Comisión Europea consideró, en que “depende solo de Dinamarca y Groenlandia decidir sobre los temas que les conciernen” e indicó que Bruselas está en “contacto constante” con el gobierno danés con el fin de conocer cuales son sus necesidades.

Además, prosiguió Von der Leyen Groenlandia es parte de la OTAN y este es el foro “para integrar los diferentes intereses que están ahí”.

“Cuando hablamos de la seguridad del Ártico, este es uno de los temas centrales de la OTAN, y sabemos que el pegamento entre los aliados es que siempre hay un ‘moto’ claro: uno para todos y todos para uno”, expresó la presidenta de la Comisión Europea.