Ante las amenazas de Trump, Ursula Von der Leyen afirma que, por su seguridad, Groenlandia ’puede contar con la UE’

Internacional
/ 14 enero 2026
    La primera ministra danesa, Mette Frederiksen (d), recibe a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (i), en el Palacio de Christiansborg en Copenhague , Dinamarca. Foto: EFE/EPA/Mads Claus Rasmussen

En las últimas semanas el presidente estadounidense ha vuelto a reiterar su intensión en hacerse con el control de Groenlandia argumentando motivos de seguridad nacional

BRUSELAS- Ursula Von der Leyen, quien es la presidenta de la Comisión Europea, precisó que los groenlandeses pueden contar con la Unión Europea, esto por las amenazas de Donald Trump, de hacerse con con el control de territorio autónomo de Dinamarca.

“Es importante que los groenlandeses sepan, y lo saben por los hechos, no solo por las palabras, que respetamos sus deseos y sus intereses y que pueden contar con nosotros”, explicó Von der Leyen en una rueda de prensa al ser cuestionada sobre si la UE estaría obligada a intervenir en caso de de que hubiera acciones militares estadounidenses en Groenlandia.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerza Dinamarca su presencia militar en Groenlandia junto con aliados de OTAN

En este sentido, la presidenta de la Comisión Europea consideró, en que “depende solo de Dinamarca y Groenlandia decidir sobre los temas que les conciernen” e indicó que Bruselas está en “contacto constante” con el gobierno danés con el fin de conocer cuales son sus necesidades.

Además, prosiguió Von der Leyen Groenlandia es parte de la OTAN y este es el foro “para integrar los diferentes intereses que están ahí”.

“Cuando hablamos de la seguridad del Ártico, este es uno de los temas centrales de la OTAN, y sabemos que el pegamento entre los aliados es que siempre hay un ‘moto’ claro: uno para todos y todos para uno”, expresó la presidenta de la Comisión Europea.

$!El presidente del Naalakkersuisut de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen dan una conferencia de prensa.
El presidente del Naalakkersuisut de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen dan una conferencia de prensa. Foto: AP/Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Von der Leyen acentuó, no obstante, en que la seguridad del Ártico “también es una cuestión para la Unión Europea” por lo que el bloque hecho inversiones desde hace años en Groenlandia, un ejemplo, es la apertura el año pasado de una oficina en Nuuk o inversiones en el territorio.

“Hemos acelerado nuestro trabajo, así que hay una fuerte y buena relación existente entre la Unión Europea y los groenlandeses”, concluyó.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.

