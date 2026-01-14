Refuerza Dinamarca su presencia militar en Groenlandia junto con aliados de OTAN

COPENHAGUE- El Ministerio de Defensa de Dinamarca dio a conocer que va a incrementar a partir de hoy la presencia militar y las maniobras en Groenlandia, que es un territorio autónomo danés y del Estados Unidos busca apoderarse, en colaboración con sus aliados de la OTAN, en respuesta al aumento de las tensiones en el Ártico. “El objetivo es entrenarse en la capacidad para operar en las condiciones especiales del Ártico y reforzar la huella de la Alianza en el Ártico, en beneficio tanto de la seguridad europea como transatlántica”, explica un comunicado publicado por este Ministerio, y que añade que va haber una mayor presencia en y alrededor de la isla de “aviones, barcos y soldados, también de los aliados de la OTAN”. TE PUEDE INTERESAR: La carrera por dominar la última frontera en el Ártico Entre las probables actividades que se llevarán acabo este año están la protección de instalaciones esenciales para la sociedad, así como brindar ayuda a las autoridades (incluyendo a la policía), además de la recepción de tropas aliadas, el despliegue de cazas y realizar tareas militares para la Marina. El Comando Ártico, quien es el responsable de la defensa en los territorios autónomos daneses de Groenlandia y las Islas Feroe, va a “informará de forma continua a los groenlandeses sobre las actividades y tendrá un diálogo estrecho con las autoridades y actores groenlandeses relevantes”, prosigue el comunicado.

Así mismo el Ministerio de Defensa resalta que el verano pasado ya había aumentado su presencia en la isla a través de varias iniciativas, entre las que menciona están las maniobras realizadas con otros cuatro países de la OTAN, Francia, Noruega, Suecia y Alemania. "La seguridad en el Ártico tiene un significado fundamental para el Reino de Dinamarca y nuestros aliados y por eso es importante que fortalezcamos aún más nuestra capacidad de operar en la región, junto con nuestros aliados", detalló el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen. Así también prosigue Poulsen, en el transcurso de las próximas semanas, Dinamarca y sus aliados "árticos y europeos" van a determinar cómo será llevado acabo el aumento de militares y de actividad militar. Por su parte, la televisión pública danesa DR ya había había informado antes sobre el envío a Groenlandia de un comando de avanzada con el propósito de preparar la llegada de más efectivos militares. Un avión del Ejército danés aterrizó el lunes por la noche en el aeropuerto de Nuuk, que es la capital de Groenlandia, de acuerdo con imágenes que fueron difundidas por 'DR'. Además, Dinamarca informó que en el último año se dio una partida de unos 42 MIL millones de coronas danesas, alrededor de 6 MIL millones de euros, con el objetivo de reforzar la defensa en Groenlandia, que incluye más barcos, más satélites y más drones.