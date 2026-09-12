Ante las crecientes amenazas de Irán y sus aliados, Arabia Saudí tiene pocas opciones

ARABIA SAUDÍ- Un avance relámpago de los rebeldes hutíes amenaza una ruta crucial de transporte marítimo en el mar Rojo. Ataques con drones atribuidos a milicias iraquíes han obligado al cierre de un importante oleoducto, e Irán sigue causando trastornos en el estrecho de Ormuz. Es un escenario de pesadilla para Arabia Saudí, y ha sembrado el nerviosismo en los mercados globales. El aliado más importante de los saudíes, Estados Unidos, se ha mostrado impredecible y, en ocasiones, poco fiable. El presidente estadounidense, Donald Trump, parece reacio a ampliar una guerra ya impopular y estancada en Medio Oriente antes de las elecciones al Congreso. Para Irán, el avance de los rebeldes y el cierre del oleoducto incrementan la presión económica global, mientras su control sobre el estrecho de Ormuz se ha debilitado.

Michael Ratney, exembajador de Estados Unidos en Arabia Saudí, afirmó que los últimos acontecimientos son “increíblemente frustrantes” para el reino. “A pesar de su antipatía hacia los iraníes, esta es una guerra que nunca pidieron; les generaba una gran aprensión. Y una vez que empezó, todos sus (...) peores escenarios comenzaron a hacerse realidad”, señaló Ratney. El gobierno saudí no respondió a una solicitud de comentarios. Pero un funcionario del país, que no estaba autorizado a informar a la prensa y habló bajo condición de anonimato, indicó que el reino se defendería y trabajaría con sus socios, incluido Estados Unidos, para garantizar la libertad de navegación en el mar Rojo. ESPERANZAS SAUDÍES DE UN NUEVO MEDIO ORIENTE SE HAN ESFUMADO El príncipe heredero y gobernante de facto de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, lleva años intentando construir un Medio Oriente muy diferente, con amplios cambios sociales y económicos destinados a transformar el reino ultraconservador en un centro global de negocios dentro de una región más próspera e integrada. Esos esfuerzos sufrieron importantes reveses con el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó una guerra tras otra. Cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, la República Islámica respondió con ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí y otros estados del golfo Pérsico, y prácticamente cerró el estrecho de Ormuz, bloqueando sus exportaciones de petróleo y gas y sacudiendo la economía mundial.

Arabia Saudí evitó algunos de los peores efectos canalizando su petróleo a través de la península arábiga hasta el mar Rojo, desde donde podía exportarse a Europa a través del oleoducto SUMED de Egipto y el canal de Suez, o a Asia mediante una ruta que pasa por el estrecho de Bab el-Mandeb y va hacia el océano Índico. Pero las tensiones con los hutíes se reavivaron en julio, lo que llevó a los rebeldes a declarar un bloqueo del transporte marítimo saudí y a reanudar los ataques a gran escala por primera vez en cuatro años. En los últimos dos días, los hutíes han tomado la ciudad portuaria de Mokha y una isla del mar Rojo que estaban en manos de fuerzas del gobierno yemení respaldado por Riad, lo que refuerza la capacidad de los rebeldes para bloquear los envíos saudíes a través de Bab el-Mandeb. Arabia Saudí dijo que el viernes cerró el oleoducto que va desde los principales yacimientos petrolíferos del este hasta el mar Rojo, en el oeste, debido a ataques con drones desde Irak, donde Irán respalda a poderosas milicias. Funcionarios regionales contaron recientemente a The Associated Press que los hutíes han ayudado a las milicias iraquíes a lanzar ataques.

La ofensiva hutí ya ha provocado un desplome de las exportaciones saudíes de petróleo a Asia, de los alrededor de 3.4 millones de barriles diarios en junio a apenas 128 mil en agosto, aunque este mes se habían recuperado algo hasta los 700 mil según las cifras recopiladas por Kpler, que monitorea el comercio global. LOS SAUDÍES TIENEN POCAS OPCIONES Arabia Saudí ha combatido contra los hutíes durante años desde 2015, pero sus aliados lograron pocos avances sobre el terreno. El conflicto se cobró la vida de unas 150 mil personas, según estimaciones, y en ocasiones dejó a Yemen al borde de la hambruna antes de un alto el fuego en 2022. “Arabia Saudí ha pasado varios años intentando dejar atrás el conflicto de Yemen y centrarse en la transformación económica y la estabilidad regional”, apuntó Neil Quilliam, experto en Oriente Medio de Chatham House. “Los recientes avances hutíes aumentan la presión sobre Riad para que responda, pero cada opción disponible conlleva costos significativos y resultados inciertos”, agregó.