Ante las nuevas presiones de Ucrania, Putin da señales de mantenerse firme

Ante las nuevas presiones de Ucrania, Putin da señales de mantenerse firme

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The New York Times
por The New York Times

Ucrania ha llevado la guerra a Rusia, pero hasta ahora la respuesta del presidente Vladimir Putin ha sido seguir atacando, con mortíferos ataques con misiles balísticos y drones en Kiev el jueves

Internacional
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Por: Paul Sonne

El presidente ruso, Vladimir Putin, está bajo presión.

En las últimas semanas, Ucrania ha llevado la guerra al territorio ruso de nuevas maneras, con ataques a refinerías y en Moscú, aprovechando sus avances en la producción de drones y misiles.

¿Conseguirán los crecientes ataques ucranianos en el frente interno ruso convencer finalmente a Putin de que ponga fin a la guerra?

De momento, la respuesta parece ser no.

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El jueves, Rusia lanzó oleadas de misiles balísticos y drones contra Kiev, las cuales mataron al menos a 18 personas, en lo que pareció ser la respuesta inmediata del Kremlin a la presión y la señal más reciente de Moscú de que Putin se mantiene firme en su posición.

Eso no quiere decir que la campaña de Ucrania no tenga ningún impacto.

Los ataques aéreos contra las refinerías de petróleo rusas han provocado escasez de combustible en todo el país. El mayor ataque con drones contra Moscú en lo que va de la guerra provocó que enormes columnas de humo negro se extendieran sobre la capital rusa el mes pasado. Y Kiev ha empezado a aislar progresivamente a Crimea, la península del mar Negro que el Kremlin se anexó ilegalmente de Ucrania en 2014, lo que ha provocado cortes de electricidad, graves déficits de combustible y problemas de suministro de agua en la región.

$!Un bombero trabaja entre los restos de un edificio destruido en Kiev el jueves, tras los mortíferos ataques con misiles y drones que mataron a al menos 18 personas.
Un bombero trabaja entre los restos de un edificio destruido en Kiev el jueves, tras los mortíferos ataques con misiles y drones que mataron a al menos 18 personas. ARCHIVO VANGUARDIA

Los rusos parecen estar cada vez más frustrados con la guerra, ya que se enfrentan a perspectivas económicas cada vez peores, impuestos más altos, restricciones en internet, ataques en su territorio y un agotamiento generalizado por un conflicto que ya ha durado más que la Primera Guerra Mundial.

Tras varios días de silencio, Putin abordó las crecientes dificultades en una entrevista concedida el domingo a un medio estatal. Prometió resolver los problemas de combustible y fabricar más sistemas de defensa aérea, pero también se comprometió a seguir luchando en el campo de batalla.

No está nada claro que el creciente descontento público con la guerra en Rusia se traduzca en un desafío político importante para Putin, dado que ha establecido un sistema autoritario y ha aumentado drásticamente la censura y la represión en tiempos de guerra.

Alexander Gabuev, director del Carnegie Russia Eurasia Center de Berlín, dijo: “Hay posibilidades de que la situación se vuelva en contra de Putin, pero en términos porcentuales son de un solo dígito”.

“La presión ucraniana lo hace más probable, pero no creo que este sea el escenario más probable”, añadió. “Lo más probable es que todo siga igual, con más destrucción y más muertes en ambos bandos”.

Los cálculos de Putin sobre el futuro dependerán en parte de hasta dónde pueda llegar Ucrania con sus ataques. Si la campaña aérea limita aún más la capacidad de Rusia para librar la guerra al destruir fábricas de armamento y líneas de suministro, eso podría obligar a Putin a revisar sus ambiciones.

$!Vladimir Putin durante una intervención pública. El analista Alexander Gabuev sugiere que el líder ruso usa cálculos engañosos sobre la situación en el frente.
Vladimir Putin durante una intervención pública. El analista Alexander Gabuev sugiere que el líder ruso usa cálculos engañosos sobre la situación en el frente. ARCHIVO VANGUARDIA

En sus declaraciones del domingo, Putin dijo que Ucrania se enfrentaba a una grave crisis de soldados, lo que sugiere que aún cree que solo tiene que aguantar el tiempo suficiente y seguir presionando para que las defensas ucranianas se derrumben.

“Dada la catastrófica escasez de personal, las fuerzas armadas ucranianas parecen creer que esto podría ser su salvación”, dijo Putin. “Pero salvar al régimen de Kiev no forma parte de nuestros planes”.

A continuación, Putin dijo una larga descripción de las posiciones en el campo de batalla que, según los analistas, empleaba una especie de cálculos mágicos, ya que el líder ruso constantemente reducía a la mitad las distancias entre sus fuerzas y las ciudades ucranianas.

“O está mal informado, o miente, o ambas cosas”, dijo Gabuev. “Pero da igual, porque parece que se mantiene firme en esto. No creo que, a estas alturas, haya nada que apunte a un cambio”.

Si los ataques ucranianos suponen una amenaza más grave para la vida de la gente en Rusia y Crimea, también podrían provocar más rebeldía en la sociedad rusa y dar más voz a los rusos belicistas y partidarios de la guerra. Llevan años defendiendo que el Kremlin tiene que dejar de andarse con miramientos; deshacerse del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski; y recurrir a las armas nucleares si es necesario.

Una de las sorpresas más duraderas del conflicto es cuánto sufrimiento ha estado dispuesto a soportar Putin en su propio país para alcanzar sus objetivos bélicos.

El conflicto ya ha aislado a Rusia de la economía mundial, se ha vuelto en su contra en la región de Belgorod al crear una zona de guerra dentro de las fronteras rusas y ha dado lugar a un periodo de varios meses en el que Ucrania ocupó una parte de la región de Kursk. Provocó un breve motín de mercenarios que amenazó a Putin y ha supuesto entre 350 000 y 450 000 bajas rusas en el frente, además de una vergonzosa retirada de Kiev al principio de la guerra.

$!Putin insiste en que tiene la ventaja y reafirma su compromiso de seguir luchando contra Ucrania.
Putin insiste en que tiene la ventaja y reafirma su compromiso de seguir luchando contra Ucrania. ARCHIVO VANGUARDIA

Putin no se ha dejado intimidar.

Si Kiev puede mantener la presión sobre Rusia durante meses y afectar a la capacidad de Moscú para librar la guerra, eso será importante, dijo Stefan Meister, analista de Rusia en el Consejo Alemán de Relaciones Exteriores.

La campaña ucraniana ya está obligando a Putin a reaccionar, señaló Meister, lo que mina la confianza de los rusos en que puedan ganar la guerra y en que sus líderes estén a la altura de la tarea.

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Los ataques también alargan la carga de Putin en el campo de batalla, justo cuando sus tecnócratas financieros se esfuerzan por sufragar los crecientes costos de la guerra sin provocar consecuencias aún más negativas para la sociedad rusa.

“La pregunta es: ‘¿Qué hará que Putin cambie de opinión? ¿Cuándo empezará a cambiar de verdad y de forma radical el cálculo del costo y los beneficios?’”, dijo Meister. “Es una pregunta que nos llevamos haciendo desde hace años”.

Y añadió: “Con Putin, tengo mis dudas, sea lo que sea, de que vaya a detenerse”.

c. 2026 The New York Times Company

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