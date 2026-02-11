Anulará Trump el dictamen que establece que los gases de efecto invernadero perjudican la salud

Internacional
    Anulará Trump el dictamen que establece que los gases de efecto invernadero perjudican la salud
    El presidente Donald Trump escucha la pregunta de un periodista mientras vuela a bordo del Air Force One desde la Base Conjunta Andrews, Maryland, a West Palm Beach, Florida. AP/Mark Schiefelbein

Desde su retorno al poder el mandatario estadounidense ha dejado ver su intención de eliminar regulaciones para los vehículos de gasolina y limitar los subsidios federales para los eléctricos

WASHINGTON- El presidente de EE. UU., Donald Trump, rescindirá el 12 de febrero el llamado dictamen de peligro que la Agencia de Protección Medioambiental estadounidense (EPA) aprobó en 2009 para establecer que seis gases de efecto invernadero son un riesgo para la salud.

“El presidente Trump estará acompañado por el administrador Lee Zeldin (que está al frente de la EPA) para formalizar la rescisión del dictamen de peligro de la era Obama de 2009”, ha explicado este martes en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al anunciar la fecha en la que el magnate neoyorquino anulará la resolución.

TE PUEDE INTERESAR: En medio de la tormenta invernal que golpeará a EU, Trump hace comentarios negacionistas sobre el cambio climático

El pasado marzo la EPA ya anunció que revisaría una treintena de regulaciones con respecto a gases contaminantes, deparando la condena de distintas organizaciones medioambientales.

La revisión del dictamen de peligro se enmarca en una serie de revisiones destinadas a “Rebajar el costo de la vida para las familias estadounidenses”, según el Gobierno Trump.

El dictamen, aprobado durante el primer mandato del presidente demócrata Barack Obama, estableció que seis gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera terrestre y emitidos por los motores de combustión de los coches, como el dióxido de carbono o el óxido nitroso, suponen un riesgo para la salud.

Desde su retorno al poder en enero de 2025, el mandatario republicano ha subrayado su intención de eliminar regulaciones para los vehículos de gasolina y limitar los subsidios federales para los eléctricos, además de condenar el uso de energías renovables como la solar o la eólica, con su Gobierno cancelando varios proyectos de este tipo en estados demócratas

