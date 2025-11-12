Anuncia Kristi Noem la detención de más de 150 migrantes ilegales acusados de delitos sexuales en Florida

/ 12 noviembre 2025
    Anuncia Kristi Noem la detención de más de 150 migrantes ilegales acusados de delitos sexuales en Florida
    Noem añadió que la operación relámpago, llevada a cabo con la cooperación del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, era un modelo que quería replicar en todo Estados Unidos.. FOTO: AP

“Esta operación se llamó Operación Retorno Criminal. Yo la llamo Operación Dirtbag porque estos individuos eran delincuentes sexuales, pero no solo delincuentes sexuales, sino que también atacaban a niños”, dijo Noem

Más de 150 migrantes ilegales acusados de delitos sexuales han sido detenidos en Florida como parte de una redada masiva denominada “Operación Dirtbag”, lo reveló la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Los delincuentes sexuales se encontraban entre los más de 230 migrantes ilegales detenidos en el Estado del Sol tras ser buscados por delitos que incluyen tráfico de drogas e incluso asesinato.

Otros arrestados tenían antecedentes penales por abuso infantil y agresión sexual, de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional.

“Esta operación se llamó Operación Retorno Criminal. Yo la llamo Operación Dirtbag porque estos individuos eran delincuentes sexuales, pero no solo delincuentes sexuales, sino que también atacaban a niños”, dijo Noem a “Fox & Friends”.

“Estos 150 individuos desaparecerán de nuestras calles. Nuestros hijos estarán más seguros”.

Noem añadió que la operación relámpago, llevada a cabo con la cooperación del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, era un modelo que quería replicar en todo Estados Unidos.

“Estas personas nunca deberían haber estado en nuestro país”, dijo.

“El hecho de que fueran desviados sexuales y pervertidos, y ahora los hayamos sacado de nuestras calles, es notable. Y necesitamos hacer más de esto.”

Noem habló públicamente después de que surgieran informes de que una afluencia de agentes federales de la Patrulla Fronteriza que habían sido asignados para reunir a inmigrantes ilegales en Chicago estaban listos para partir y continuar la represión de la administración Trump en otras ciudades importantes

Si bien se espera que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continúe sus operaciones en Chicago, el gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, celebró el desarrollo y calificó al presidente Trump de “demente” el martes por haber elegido la Ciudad de los Vientos como objetivo.

Tanto Trump como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han sostenido que la operación en Chicago, que comenzó en septiembre, ha llevado a una enorme disminución del crimen, incluyendo una disminución del 41% en robos y una disminución del 35% en tiroteos.

Noem criticó duramente al gobernador de Illinois el miércoles por la mañana, insistiendo en que los “ataques personales” de Pritzker estaban poniendo a “su gente en peligro todos los días”.

“Estoy muy contenta con los resultados que hemos tenido en Chicago y vamos a aumentar aún más los recursos allí”, dijo.

“No nos vamos a quedar solo en Chicago. Nos estamos expandiendo a otras ciudades y continuaremos haciendo nuestro trabajo. No hablaré de operaciones específicas, pero no le daremos tregua con su retórica política”, añadió.

“Vamos a estar ahí defendiendo a estas familias. La diferencia significativa que hemos marcado en la seguridad pública en Chicago es algo que necesitamos más y en muchas más ciudades”.

Miguel Sagnelli

Especialista en temas de geopolítica internacional. Ha trabajado en medios de Europa y nacionales por más de 10 años.

