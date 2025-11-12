Nuevas revelaciones indican que Epstein señaló que Trump le pidió detener el reclutamiento de mujeres

El pedófilo convicto Jeffrey Epstein reconoció en un correo electrónico que redactó meses antes de su muerte que Donald Trump le dijo a la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, que dejara de reclutar mujeres jóvenes del spa del complejo Mar-a-Lago de Trump para prepararlas y abusar sexualmente de ellas.

En el correo electrónico, escrito por Epstein al autor Michael Wolff el 31 de enero de 2019 y publicado por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el miércoles, el desprestigiado financiero respondió a la afirmación de Trump de haberlo expulsado del club.

“[T]rump dijo que me pidió que renunciara”, le dijo Epstein a Wolff. “[Yo] nunca fui miembro”.

“[Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a [G]hislaine que parara]”.

Es probable que la publicación aumente la presión sobre el Departamento de Justicia para que haga públicos todos sus archivos relacionados con el notorio caso.

Trump ha insistido en que el renovado interés en el caso Epstein es un “engaño” impulsado por los demócratas para perjudicarlo políticamente después de que el Departamento de Justicia y el FBI concluyeran durante el verano que el hombre de 66 años se suicidó y no mantenía una “lista de clientes” de aliados ricos y poderosos a quienes traficaba con niñas de hasta 14 años, contrariamente a la especulación pública generalizada

El 29 de julio, Trump dijo a los periodistas que Epstein “robó gente que trabajaba para mí” en una rara explicación pública de cómo el ex titán de Wall Street se convirtió en persona non grata en Mar-a-Lago.

“Todo el mundo sabe quiénes fueron las personas que se llevaron, y el concepto de llevarse a gente que trabaja para mí es malo”, dijo el presidente en ese momento. “Pero esa historia ya se ha difundido bastante, y la respuesta es sí, lo hicieron”.

“Tengo un gran spa, uno de los mejores spas del mundo, en Mar-a-Lago. Y se llevaron gente del spa, contratada por él”, recordó Trump. “Cuando me enteré, le dije: ‘Escucha, no queremos que te lleves a nuestra gente’, ya fuera del spa o no, no quiero que se lleve a gente. Y estuvo de acuerdo. Y luego, poco después, lo volvió a hacer. Y le dije: ‘Fuera de aquí’”.

Casi ocho años antes de su correo electrónico a Wolff, el 2 de abril de 2011, Epstein había descrito a Trump en un correo electrónico a Maxwell como “ese perro que no ha ladrado”, y agregó que una víctima no identificada “pasó horas en mi casa con él [y] nunca se le ha mencionado”.

“He estado pensando en eso...”, respondió Maxwell, quien cumple una sentencia de 20 años de prisión por conspiración de tráfico sexual y otros cargos

Los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara acusaron a los demócratas de haber creado una “narrativa falsa” al censurar el nombre de Virginia Giuffre, la víctima más prominente de Epstein, del intercambio.

“¿Por qué los demócratas encubrieron el nombre cuando el patrimonio [de Epstein] no lo censuró en los documentos censurados que se proporcionaron al comité?”, preguntaron en X en respuesta a la publicación. “Es porque esta víctima, Virginia Giuffre, dijo públicamente que nunca presenció ninguna irregularidad por parte del presidente Trump.

“Los demócratas están tratando de crear una narrativa falsa para difamar al presidente Trump. Qué vergüenza”.

Epstein, quien fue encontrado muerto en su celda de la cárcel de Manhattan el 10 de agosto de 2019, mientras esperaba su propio juicio por cargos federales de tráfico sexual, y Trump, ahora de 79 años, disfrutaron de una cálida amistad en la década de 1990 y principios de la de 2000, pero según se informa, se distanciaron a mediados de la última década en medio de una guerra de ofertas por una mansión en Palm Beach, Florida, que desde entonces ha sido demolida.

Wolff, cuya afirmación en un podcast de The Daily Beast durante el verano de que Melania Trump estaba “muy involucrada” en la “relación” del futuro presidente con Epstein provocó una amenaza de demanda por parte de la primera dama y una retractación del sitio de noticias de izquierda, apareció de nuevo en la correspondencia de Epstein el 15 de diciembre de 2015, la noche de un debate de las primarias republicanas.

“Escuché que CNN planea preguntarle a Trump esta noche sobre su relación contigo, ya sea al aire o en la rueda de prensa posterior”, escribió Wolff.

“Si pudiéramos elaborar una respuesta para él”, respondió Epstein, “¿cuál crees que debería ser?”

“Creo que deberías dejar que se ahorque solo”, respondió Wolff, autor de cuatro libros muy controvertidos sobre la primera administración de Trump y su exitosa campaña de 2024. “Si dice que no ha estado en el avión ni en la casa, eso te da una valiosa moneda de cambio política y de relaciones públicas. Puedes ahorcarlo de una manera que potencialmente genere un beneficio positivo para ti, o, si realmente parece que podría ganar, podrías salvarlo, generando una deuda.

“Por supuesto, es posible que, cuando se le pregunte, diga que Jeffrey es un gran tipo y que ha sido tratado injustamente y es víctima de la corrección política, que debe ser prohibida en un régimen de Trump”.