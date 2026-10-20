Aplazan a diciembre audiencia de Vicente Carrillo ‘Viceroy’ en EU

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    Aplazan a diciembre audiencia de Vicente Carrillo ‘Viceroy’ en EU
    El narcotraficante mexicano se encuentra en un centro de detención de Brooklyn desde el 2025. CUARTOSCURO

En la última audiencia, las partes habían admitido avances en un eventual acuerdo del capo con la justicia estadounidense

La jueza federal a cargo del caso del narcotraficante mexicano Vicente Carrillo ‘El Viceroy’ aplazó este martes hasta diciembre la próxima audiencia tras una petición conjunta de su defensa y la Fiscalía de Estados Unidos.

La magistrada Joan Azrack citó a El Viceroy para el próximo 15 de diciembre tras varios retrasos previos, pues en julio convocó una vista para hoy, pero esta había sido aplazada a mañana.

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Su abogado Rubén Oliva solicitó a la jueza aplazar la audiencia 60 días para poder seguir trabajando junto a su cliente y la Fiscalía en un posible acuerdo de culpabilidad.

Según explicó en una moción dirigida a Azrack, los fiscales adjuntos de EE.UU. a cargo del caso se sumaron a su petición.

En la pasada audiencia, ambas partes destacaron avances “productivos” en las conversaciones sobre el eventual pacto.

El mexicano, de 63 años, se encuentra en un centro de detención de Brooklyn desde que fue extraditado el pasado año.

Enfrenta cargos por organización criminal continuada, conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, uso de armas para delitos de drogas y blanqueo de ingresos procedentes del narcotráfico.

Pese a declararse no culpable de todos los cargo en febrero de 2025, la Fiscalía y la defensa iniciaron las negociaciones para alcanzar un acuerdo con el que El Viceroy evitaría ir a juicio. Desde entonces, la jueza ha concedido varias extensiones del plazo para seguir trabajando.

Carrillo y su socio Rafael Caro Quintero fueron extraditados desde México en febrero de 2025 para enfrentar un proceso judicial en EE.UU. por tráfico de drogas, algo que se interpretó como una respuesta a las exigencias del presidente estadounidense, Donald Trump, de redoblar su lucha contra el narcotráfico.

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