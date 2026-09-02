Apple recibe a su nuevo director ejecutivo

SAN FRANCISCO- John Ternus se convirtió en el director ejecutivo de Apple el martes, al suceder a Tim Cook, el líder de la empresa durante los últimos 15 años. El tan anticipado traspaso, como ha dicho Cook, será “perfectamente fluido”. Pero el cambio de guardia aún podría tener algunos tropiezos. Ternus tendrá que guiar a Apple a través de una cantidad de cambios de liderazgo inusualmente intensos. Tendrá que frenar una fuga de talentos hacia empresas como OpenAI. Y deberá distinguirse de Cook, quien permanecerá en Apple como su presidente ejecutivo. Sobre todo, Ternus tendrá que hacer un acto de equilibrio: mantener la previsibilidad y disciplina financiera que han caracterizado la era de Cook mientras demuestra que Apple aún puede crear nuevos productos que capturen la imaginación de los consumidores.

Ternus deberá hacerlo mientras guía a Apple a través de, posiblemente, el mayor cambio tecnológico en una generación. En su evento anual de hardware este mes, se espera que Apple presente un iPhone plegable, su cambio más significativo en 19 años a su producto más importante. La empresa también hará un nuevo intento por entrelazar la inteligencia artificial en sus productos. “Apple va a tener que enfrentarse a esta idea de ‘¿Qué sigue?’”, dijo Michael Gartenberg, un analista de tecnología de consumo que trabajó como especialista en mercadotecnia de productos en Apple de 2013 a 2016. La tarea para Ternus, agregó, es “lograr que Apple vuelva a ser una marca genial a pesar de que es una empresa multibillonaria, mostrar que eres capaz de innovar”.

Apple, que ha titubeado sobre qué tan agresivamente adoptar la IA, abordará estas cuestiones con un equipo de gestión cambiante. Durante los últimos cuatro meses, Ternus, de 51 años, ha comenzado a instalar a sus propios ejecutivos, y ha mezclado una lista de veteranos de Apple con recién llegados. “Apple es una empresa que está acostumbrada a tener un grupo de expertos estable”, dijo Jennifer Chatman, la decana de la Escuela de Negocios Haas de la Universidad de California, Berkeley, y directora de su Centro de Cultura e Innovación en el Lugar de Trabajo. “El desafío ahí es, ¿estás incorporando suficientes ideas nuevas?”.

Apple se negó a hacer comentarios. Este verano, Apple contrató a Nate Gatten de American Airlines para liderar los asuntos gubernamentales; reemplazó a Kate Adams, quien se retirará este año. Laura Legros, una vicepresidenta de ingeniería de hardware y adjunta de Ternus antes de retirarse de Apple en 2022, se ha reincorporado a la empresa, dijeron tres personas familiarizadas con su contratación, quienes hablaron bajo condición de anonimato. Legros, quien le rinde cuentas a Ternus, podría actuar como su asesora y emisaria en diversas partes de la empresa, según las tres personas.

Más líderes nuevos podrían unirse pronto a Gatten y Legros. Casi la mitad del equipo ejecutivo de Ternus se acerca a la edad tradicional de jubilación, aunque ninguno de los miembros ha dicho de manera pública que busca dejar el cargo. Ha habido salidas de ejecutivos además de la de Adams, incluida Jennifer Bailey, la directora de Apple Pay, quien se retirará este año. Ella se unió a la empresa en 2003. Varios de los cambios de gestión afectan directamente al núcleo de la importante organización de hardware de Apple, que se reestructuró en abril. Cuando Apple nombró a Ternus como su próximo director ejecutivo, la empresa también ascendió a Johny Srouji, un líder de chips, a director de hardware. El equipo de ingeniería de hardware de Apple, que Ternus lideraba y que trabaja en dispositivos como el iPhone, posteriormente se fusionó con sus equipos de tecnologías de hardware, que Srouji lideraba.