Esto es lo que sabemos del iPhone 18 y el nuevo iPhone plegable

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    Esto es lo que sabemos del iPhone 18 y el nuevo iPhone plegable
    Apple está por presentar sus nuevos modelos de iPhone, incluyendo uno plegable. Especial

Apple prepara una renovación inusual de su línea de teléfonos: el iPhone 18 Pro y Pro Max llegarían en septiembre, mientras que el modelo estándar se aplazaría hasta 2027

CDMX.- Apple se prepara para uno de sus eventos más importantes del año, con una nueva generación de iPhone que marcaría un cambio en la estrategia de lanzamientos de la compañía.

La empresa tiene previsto realizar el miércoles 9 de septiembre su tradicional presentación de otoño en el Steve Jobs Theater, en Cupertino, California, donde se espera que revele los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, además de otros dispositivos.

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Sin embargo, una de las principales novedades sería la ausencia del iPhone 18 estándar. De acuerdo con los reportes disponibles, Apple habría decidido dividir el lanzamiento de su nueva generación de teléfonos y dejar para la primavera de 2027 el modelo básico, junto con el iPhone 18e y una nueva generación del iPhone Air.

¿QUÉ NOVEDADES TENDRÁ EL IPHONE 18 PRO?

El modelo Pro sería uno de los principales protagonistas del evento. Entre las mejoras esperadas se encuentra el nuevo chip A20 Pro, fabricado por TSMC mediante un proceso de 2 nanómetros, que ofrecería mejoras en rendimiento y eficiencia energética.

También se anticipa una Dynamic Island de menor tamaño, además de avances en la pantalla mediante tecnología LTPO+.

En el apartado fotográfico, el iPhone 18 Pro Max podría recibir una de las novedades más importantes: una cámara principal con apertura variable, una característica que sería inédita en un iPhone y permitiría controlar de mejor manera la entrada de luz para obtener diferentes resultados fotográficos.

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El modelo Pro Max también tendría una batería de mayor capacidad, con reportes que apuntan a superar los 5 mil 100 mAh.

Entre las características que también han sido mencionadas en filtraciones aparece un nuevo acabado denominado Cereza Oscuro, aunque Apple no ha confirmado oficialmente esta información.

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En redes sociales se han publicado imágenes de cómo sería este revolucionario modelo de Apple. Especial

PREVENTAS SERÍAN EL 12 DE SEPTIEMBRE

Otro cambio estaría relacionado con el calendario de comercialización.

Aunque el evento se realizaría el miércoles 9 de septiembre, las preventas tradicionalmente comenzarían el viernes posterior. Este año, esa fecha sería el 11 de septiembre, por lo que diversos reportes apuntan a que Apple habría decidido trasladarlas al sábado 12 de septiembre.

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El movimiento tendría como antecedente el lanzamiento del iPhone 6s en 2015, cuando Apple también evitó comenzar las preventas un viernes 11 de septiembre.

Algunos informes incluso señalan que las órdenes podrían comenzar a recibirse a medianoche, hora del Pacífico, aunque este horario todavía debe tomarse con cautela.

La disponibilidad en tiendas estaría prevista para el viernes 18 de septiembre.

VIENE UN IPHONE PLEGABLE

El iPhone 18 Pro no sería el único teléfono que Apple tendría preparado.

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La compañía también podría presentar su primer iPhone plegable, conocido provisionalmente como iPhone Ultra. Sin embargo, este dispositivo podría tener un calendario de comercialización diferente y llegar a las tiendas hasta octubre.

Por ello, aunque podría ser presentado junto con los modelos Pro, todavía existe incertidumbre sobre cuándo comenzarán sus ventas. Inclusive se rumora que su costo será de mil 999 dólares

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En el mundo tecnológica hay una gran expectativa por los anuncios de la marca de Cupertino para este año. Especial

MÁS PRODUCTOS DURANTE EL EVENTO

La presentación de septiembre no estaría limitada a los teléfonos.

Apple también prepara, según los reportes, el Apple Watch Series 12, con mejoras enfocadas en el seguimiento de actividad física y un nuevo chip S12, así como el Apple Watch Ultra 4, que compartiría ese procesador.

También se espera la presentación de los AirPods 5.

La compañía podría aprovechar el evento para revelar fechas de lanzamiento de las nuevas versiones de sus sistemas operativos, entre ellas iOS 27, iPadOS 27 y macOS Golden Gate.

UN LANZAMIENTO DIFERENTE

La estrategia representaría un cambio importante para Apple. En lugar de presentar toda la familia iPhone 18 en septiembre, la compañía concentraría su evento de otoño en los modelos de mayor precio, mientras que el iPhone 18 convencional llegaría varios meses después.

De concretarse los planes reportados, los consumidores tendrán que esperar hasta la primavera de 2027 para conocer el iPhone 18 estándar, el iPhone 18e y el sucesor del iPhone Air.

Por ahora, Apple no ha confirmado oficialmente las especificaciones de los nuevos teléfonos, por lo que características como la batería, la cámara de apertura variable, el tamaño de la Dynamic Island y los colores deberán tomarse como información preliminar hasta la presentación oficial.

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