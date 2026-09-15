Arabia Saudita pierde opciones entre el desaire de Trump y los ataques de Irán

El reino se encuentra en un estado de conmoción estratégica tras ser atacado por un Irán envalentonado y no lograr obtener más apoyo militar estadounidense, dicen los analistas. Arabia Saudita se ha visto cada vez más atrapada en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Ahora, el liderazgo del reino evalúa las opciones, que se hacen más escasas, sobre cómo responder.

En semanas recientes, la milicia hutí aliada de Irán en Yemen ha atacado al reino repetidamente, amenazando con paralizar su capacidad de exportar petróleo y aumentando la presión sobre la economía mundial. Pero Arabia Saudita ha quedado frustrada y decepcionada por la renuencia del presidente Donald Trump a enfrentar a los hutíes, dicen exdiplomáticos y analistas. Los esfuerzos diplomáticos del reino para dialogar con Irán también han tenido resultados limitados. Una reunión planeada para el lunes entre funcionarios de Irán, Arabia Saudita y otros países del Golfo fue pospuesta abruptamente el domingo por la noche, ya que la brecha entre sus posiciones seguía siendo inmensa.

“En este momento los sauditas están muy frustrados”, dijo Michael Ratney, un exembajador de Estados Unidos en Arabia Saudita.“En cierto sentido es su peor escenario posible”. El Centro de Comunicación Internacional del gobierno saudita, que atiende las consultas de los periodistas, no respondió a una solicitud de comentarios. El dilema del reino subraya los altos costos que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha impuesto en todo el Medio Oriente, incluso en países cuyos líderes se opusieron a la guerra o han buscado repetidamente ponerle fin. En los primeros meses de los combates, Arabia Saudita resultó relativamente ilesa ante los ataques de represalia de Irán, en comparación con sus vecinos. Ahora, sin un final a la vista para las hostilidades, Irán está buscando una mayor ventaja sobre Estados Unidos, y Arabia Saudita —el mayor exportador de petróleo del mundo hasta que la guerra lo hizo bajar en la lista— se ha convertido en uno de sus principales objetivos. Tan solo en las últimas dos semanas, Arabia Saudita se ha enfrentado a ataques respaldados por Irán desde el este, el sur y el norte. Un petrolero saudita fue atacado en el estrecho de Ormuz a finales de agosto. Dos marineros murieron.

El viernes, la milicia hutí, que ya había declarado un bloqueo a los envíos de petróleo saudita a través del mar Rojo, se apoderó de territorio en una importante ruta naviera mundial y aplastó a las fuerzas aliadas de Arabia Saudita en Yemen. El mismo día, las autoridades sauditas anunciaron que se habían visto obligadas a cerrar un oleoducto crucial, culpando a un ataque con drones de una milicia iraquí respaldada por Irán. El oleoducto se había convertido en una ruta de exportación clave alternativa para que Arabia Saudita llevara su petróleo al mar Rojo, después de que Irán bloqueara en los hechos el estrecho de Ormuz. “La razón por la que un país como Arabia Saudita invierte tanto en desarrollar una asociación de seguridad con Estados Unidos es precisamente para este tipo de eventualidad”, dijo Ratney, el exembajador. El príncipe heredero Mohammed bin Salman de Arabia Saudita, gobernante de facto del país, tenía razones para confiar en esa asociación. Durante años, su gobierno ha invertido millones de dólares y un amplio capital político en forjar relaciones personales con Trump y su familia.

Sin embargo, cuando el príncipe heredero le pidió a Trump la semana pasada que tomara medidas militares contra los hutíes, el presidente se negó, según funcionarios con conocimiento de las conversaciones.

Funcionarios y expertos sauditas han sido claros en que el reino no quiere luchar solo contra los hutíes. Eso es especialmente cierto porque una campaña militar anterior que Arabia Saudita lideró contra el grupo se convirtió en un atolladero de una década. “Esto exige apoyo internacional, no solo de Arabia Saudita y los países regionales”, escribió el sábado Abdulrahman al-Rashed, un columnista cercano al gobierno saudita, en un periódico de propiedad saudita. Sin embargo, Trump parece renuente a involucrarse. “Como ya enfrenta un conflicto abierto con Irán, con una Marina desbordada y una reserva de municiones cada vez menor, no sorprende que no quiera abrir este nuevo frente”, dijo Dan Shapiro, exfuncionario de alto rango de política de Medio Oriente en el Pentágono durante el gobierno de Biden. “Pero para los sauditas es una decepción enorme”. El sábado, Trump les dijo a los periodistas en un viaje a Irlanda que los hutíes “nos llamaron y no quieren pelear con nosotros”. “Solo hay un país con el que no están muy contentos, y nosotros arreglaremos eso”, añadió, refiriéndose a Arabia Saudita.

Mohammed al-Bukhaiti, un funcionario político hutí, económico que el grupo se hubiera comunicado con Estados Unidos. “No nos comunicamos con Trump, ni le pedimos que no nos ataque”, dijo. La posibilidad de que Estados Unidos se involucre en Yemen aún es tema de discusión, y Washington continúa apoyando a Arabia Saudita con inteligencia, dijo el vicealmirante John Miller, comandante retirado de la Marina estadounidense en el Medio Oriente. Ahora es probable que Arabia Saudita recurra a la diplomacia, según Barbara Leaf, exsubsecretaria de Estado para asuntos del Cercano Oriente en el Departamento de Estado. A pesar de años de campañas de bombardeos sauditas, estadounidenses e israelíes contra los hutíes, “nadie ha encontrado una solución militar” para lidiar con ellos, dijo. Arabia Saudita también podría trabajar con sus vecinos e Irán para forjar un “desagradable conjunto de acuerdos” para poner fin a la guerra con Irán, dijo.