EU retira ayuda militar a Europa y Oriente Medio para apoyar a aliados de Trump en LATAM

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    EU retira ayuda militar a Europa y Oriente Medio para apoyar a aliados de Trump en LATAM
    El secretario de Estado Marco Rubio en el palacio presidencial en Lima, Perú, el 10 de septiembre del 2026. AP

Panamá, Perú, Ecuador y Colombia serán los destinos de la reasignación de 52 mdd por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos

Estados Unidos está retirando decenas de millones de dólares en asistencia militar a países de Europa y Oriente Medio para apoyar a gobiernos de tendencia conservadora en Centro y Sudamérica.

El Departamento de Estado notificó al Congreso el martes que reasignará 52 millones de dólares en financiamiento militar extranjero de Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak a Panamá, Perú, Ecuador y Colombia.

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El secretario de Estado, Marco Rubio, visitó Colombia, Ecuador y Perú la semana pasada y les prometió apoyo adicional en momentos en que la administración Trump ha priorizado el hemisferio occidental en su política exterior, con énfasis en combatir el narcotráfico y la inmigración ilegal.

Se trata apenas de la más reciente de una serie de medidas que han reducido ya sea el dinero o los despliegues militares en Europa, en respuesta a las quejas del presidente Donald Trump de que los aliados de la OTAN no gastan lo suficiente en defensa. Tanto Macedonia del Norte como Eslovaquia son miembros de la OTAN.

Pero también ocurre mientras la administración ha puesto especial atención en el hemisferio occidental, alineándose estrechamente con gobiernos de derecha, al tiempo que Trump celebra una renovación de la Doctrina Monroe, la idea del siglo XIX según la cual Estados Unidos debe dominar el continente americano.

El financiamiento militar extranjero proporciona a los países receptores dólares de los contribuyentes para que puedan comprar equipo militar a contratistas de defensa estadounidenses.

El Departamento de Estado indicó que los fondos se utilizarían para “combatir el narcoterrorismo en nuestro patio trasero y seguir protegiendo al Canal de Panamá”, añadiendo que el hemisferio occidental ha sido descuidado por parte de Estados Unidos en cuanto a asistencia militar.

“Estos fondos impedirán que los adversarios establezcan puntos de apoyo estratégicos en nuestro hemisferio”, señaló el departamento en una crítica velada a China, que ha buscado aumentar su presencia en América Latina.

El traslado del dinero no elimina el financiamiento militar extranjero para Túnez, Irak, Macedonia del Norte o Eslovaquia, aunque no se sabe el monto exacto que permanecerá para esos países.

El Departamento de Estado sostuvo, sin embargo, que la distribución actual del financiamiento “no se alinea con la priorización” del hemisferio occidental por parte de la administración.

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