Liberan a niña de Minnesota de 10 años de la custodia de ICE, tras un mes detenida

Una niña de 10 años de Minnesota ha sido liberada de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) después de un mes detenida en Dilley, Texas, informaron funcionarios escolares. Es una de los cientos de niños detenidos en las instalaciones

Elizabeth Zuna Caisaguano, estudiante de cuarto grado, y su madre salieron libres del centro de detención migratoria el martes por la noche.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Layda Sansores en Campeche omite las auditorías

Elizabeth y su madre fueron detenidas por agentes federales el 6 de enero, las primeras de cinco estudiantes del distrito de Columbia Heights en ser detenidas por el ICE.

La familia, originaria de Ecuador, tiene un caso de asilo activo, informaron las autoridades escolares.

Mientras tanto, Tom Homan, el designado de la Casa Blanca para la frontera, dijo que alrededor de 700 agentes federales abandonarían Minnesota, una gran reducción en la cantidad de agentes en el terreno, pero que aún dejarían alrededor de 2.000 allí, muy por encima de los niveles típicos del estado.

¿Cómo son las condiciones en el centro de detención?

Las autoridades federales han confirmado que Dilley, donde se encuentran familias, es ahora el foco de un brote de sarampión .

¿Qué dijo el juez?

El lunes, Fred Biery, juez federal del Distrito Oeste de Texas, emitió una orden que bloqueaba la deportación o el traslado de Elizabeth y su madre, y le dio al gobierno federal cinco días para responder a la solicitud de liberación de la familia.

“Esto no tenía por qué suceder... Hicieron todo lo que debían hacer y aun así se encontraron detenidos y separados”, dijo.