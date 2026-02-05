Liberan a niña de Minnesota de 10 años de la custodia de ICE, tras un mes detenida

Internacional
/ 5 febrero 2026
    Liberan a niña de Minnesota de 10 años de la custodia de ICE, tras un mes detenida
    Elizabeth Caisaguano, de 10 años, y su madre fueron detenidas por agentes federales el 6 de enero, a pesar de tener un caso de asilo activo. ESPECIAL

Elizabeth Caisaguano y su madre fueron dadas de alta de un centro de detención en Texas afectado por un brote de sarampión

Una niña de 10 años de Minnesota ha sido liberada de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) después de un mes detenida en Dilley, Texas, informaron funcionarios escolares. Es una de los cientos de niños detenidos en las instalaciones

Elizabeth Zuna Caisaguano, estudiante de cuarto grado, y su madre salieron libres del centro de detención migratoria el martes por la noche.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Layda Sansores en Campeche omite las auditorías

Elizabeth y su madre fueron detenidas por agentes federales el 6 de enero, las primeras de cinco estudiantes del distrito de Columbia Heights en ser detenidas por el ICE.

La familia, originaria de Ecuador, tiene un caso de asilo activo, informaron las autoridades escolares.

Mientras tanto, Tom Homan, el designado de la Casa Blanca para la frontera, dijo que alrededor de 700 agentes federales abandonarían Minnesota, una gran reducción en la cantidad de agentes en el terreno, pero que aún dejarían alrededor de 2.000 allí, muy por encima de los niveles típicos del estado.

¿Cómo son las condiciones en el centro de detención?

Las autoridades federales han confirmado que Dilley, donde se encuentran familias, es ahora el foco de un brote de sarampión .

¿Qué dijo el juez?

El lunes, Fred Biery, juez federal del Distrito Oeste de Texas, emitió una orden que bloqueaba la deportación o el traslado de Elizabeth y su madre, y le dio al gobierno federal cinco días para responder a la solicitud de liberación de la familia.

“Esto no tenía por qué suceder... Hicieron todo lo que debían hacer y aun así se encontraron detenidos y separados”, dijo.

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

