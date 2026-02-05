Volvo cae un 28% tras la reducción de ingresos por los aranceles de EU

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 5 febrero 2026
    Volvo cae un 28% tras la reducción de ingresos por los aranceles de EU
    Esto sucede debido al impacto de las tarifas de Donald Trump, los efectos negativos de las divisas y la débil demanda. FOTO: ESPECIAL.

La suspensión de incentivos para vehículos por parte del gobierno de Estados Unidos, han abonado a la contracción

NUEVA YORK.-Las acciones de la sueca Volvo Cars caían más de un 28% el jueves, lo que encaminó a la compañía a su peor día bursátil histórico, reportó CNBC.

El fabricante de automóviles, propiedad del holding chino Geely, registró una caída sustancial en sus ganancias operativas del cuarto trimestre.

TE PUEDE INTERESAR: Las remesas a México caen un 4.6% en 2025 por las políticas migratorias de Trump

Volvo Cars informó que sus ganancias operativas del cuarto trimestre, excluyendo partidas que afectan la comparabilidad, ascendieron a mil 800 millones de coronas suecas (200.46 millones de dólares), lo que refleja una caída del 68% en comparación con el mismo período del año anterior.

“Tenemos un mercado muy competitivo, especialmente en China, con una competencia muy dura. Todos nuestros colegas europeos tienen el mismo problema”, declaró el director ejecutivo de Volvo Cars, Hakan Samuelsson, en el programa “Europe Early Edition” de la CNBC.

La suspensión de los incentivos para vehículos eléctricos en Estados Unidos y China también estaba contribuyendo a un “entorno externo muy complejo”.

“Pero internamente hemos hecho un muy buen trabajo en bajar nuestros costos y asegurar un flujo de caja positivo, por lo que destacaría como las cosas positivas más importantes que hemos alcanzado durante el año”, agregó. Los analistas de UBS afirmaron que, basándose en la decepción de los beneficios de Volvo Cars, anticipan rebajas del 10% al 15% en las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) de consenso para todo el año 2026, “posiblemente más dado que el margen EBIT subyacente fue cercano al 0%” en los últimos tres meses de 2025.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Autos
Valores
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Localizaciones


Nueva York

Personajes


Donald Trump

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Contrarreforma electoral sin base

Contrarreforma electoral sin base
true

Dictadura bananera: Los indefendibles de la 4T en Campeche
true

POLITICÓN: Sheinbaum mide cercanías con empresarios, incluidos 15 coahuilenses
El abandono de mascotas en la calle también es maltrato animal y debe denunciarse.

Denuncian un caso más de crueldad animal en Saltillo; activistas piden investigación
El mandatario cubano advierte sobre “tiempos difíciles” y una reorganización nacional para enfrentar la persecución energética de EE. UU. tras la caída del suministro venezolano

‘Viviremos tiempos difíciles’: Miguel Díaz-Canel; agradece apoyo a Sheinbaum ante desabasto de petróleo en Cuba
La Secretaría de Salud de Coahuila prevé instalar un módulo sanitario en aeropuertos del estado para monitorear a viajeros internacionales con síntomas, como parte de los protocolos especiales de vigilancia.

Reforzarán vigilancia sanitaria en aeropuertos de Coahuila ante llegada de visitantes por el Mundial
A pesar del agotamiento por la guerra, muchos analistas advierten que una retirada sin garantías de seguridad sólidas permitiría a Rusia reagruparse para lanzar nuevos ataques.

En aras de la paz, los ucranianos consideran lo impensable: ceder territorio
Melinda French Gates durante un evento público. La filántropa recientemente calificó como “dolorosas” las nuevas revelaciones sobre los vínculos de su exmarido con Jeffrey Epstein.

Melinda French Gates habla sobre las menciones a Bill Gates en los archivos Epstein