Volvo cae un 28% tras la reducción de ingresos por los aranceles de EU

NUEVA YORK.-Las acciones de la sueca Volvo Cars caían más de un 28% el jueves, lo que encaminó a la compañía a su peor día bursátil histórico, reportó CNBC.

El fabricante de automóviles, propiedad del holding chino Geely, registró una caída sustancial en sus ganancias operativas del cuarto trimestre.

TE PUEDE INTERESAR: Las remesas a México caen un 4.6% en 2025 por las políticas migratorias de Trump

Volvo Cars informó que sus ganancias operativas del cuarto trimestre, excluyendo partidas que afectan la comparabilidad, ascendieron a mil 800 millones de coronas suecas (200.46 millones de dólares), lo que refleja una caída del 68% en comparación con el mismo período del año anterior.

“Tenemos un mercado muy competitivo, especialmente en China, con una competencia muy dura. Todos nuestros colegas europeos tienen el mismo problema”, declaró el director ejecutivo de Volvo Cars, Hakan Samuelsson, en el programa “Europe Early Edition” de la CNBC.

La suspensión de los incentivos para vehículos eléctricos en Estados Unidos y China también estaba contribuyendo a un “entorno externo muy complejo”.

“Pero internamente hemos hecho un muy buen trabajo en bajar nuestros costos y asegurar un flujo de caja positivo, por lo que destacaría como las cosas positivas más importantes que hemos alcanzado durante el año”, agregó. Los analistas de UBS afirmaron que, basándose en la decepción de los beneficios de Volvo Cars, anticipan rebajas del 10% al 15% en las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) de consenso para todo el año 2026, “posiblemente más dado que el margen EBIT subyacente fue cercano al 0%” en los últimos tres meses de 2025.