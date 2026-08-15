Argumentando que es riesgosa para la seguridad de EU, Trump bloquea desarrollo de energía eólica marina

NUEVA YORK- El gobierno del presidente Donald Trump ha trabajado para paralizar el desarrollo de parques eólicos marinos desde finales del año pasado, con el argumento de que representan un riesgo para la seguridad de Estados Unidos. Ha detenido las obras de proyectos de gran envergadura y recompra contratos de arrendamiento, alegando preocupaciones sobre la seguridad nacional. Doug Burgum, el secretario del Interior, dice que un informe secreto de Pete Hegseth, el secretario de Defensa, demuestra que la energía eólica marina supone una amenaza para dicha seguridad. Esto ocurre en un contexto marcado por el odio que el presidente republicano manifiesta hacia las turbinas eólicas, y su deseo de impulsar los combustibles fósiles para lograr “el dominio energético” en el mercado mundial. Estimaciones de laboratorios nacionales indican que las turbinas instaladas a lo largo de las costas de Estados Unidos podrían generar energía más que suficiente para cubrir el consumo eléctrico anual del país.

Las turbinas eólicas interfieren con los radares, pero este no es un problema nuevo. El Pentágono revisa los planes de construcción de los parques eólicos y puede declarar que ciertas zonas son áreas restringidas. Además, existen actualizaciones de los sistemas de radar para mitigar el impacto de las turbinas. Esto es lo que hay que saber sobre las implicaciones para la seguridad nacional del desarrollo de parques de energía eólica marina: LAS PALAS GIRATORIAS DE LAS TURBINAS PUEDEN GENERAR BLANCOS DE RADAR Burgum dice que le preocupa la posibilidad de que drones autónomos atraviesen un parque eólico sin ser detectados debido a interferencias en las pantallas de radar. Y agregó que las vibraciones de las torres eólicas podrían afectar a sonares submarinos. Los sistemas de radar pueden ajustarse para elevar el umbral de lo que se considera una detección, aunque esto conlleva el riesgo de pasar por alto blancos reales, según el Departamento de Energía. Kirk Lippold, experto en seguridad nacional y excomandante del USS Cole, explicó que los operadores de radar están capacitados para distinguir una señal real, desde un barco o el periscopio de un submarino hasta un dron o un misil entrante, de las interferencias o el ruido de fondo. Si los drones no se detectan antes de llegar a un parque eólico, “tenemos problemas de seguridad nacional más grandes”, expresó. EL GOBIERNO DE TRUMP DICE QUE EXISTEN NUEVOS RIESGOS Según el Departamento de Justicia, en noviembre de 2025 funcionarios de defensa entregaron información secreta a la Oficina de Administración de Energía Oceánica (BOEM, por sus siglas en inglés) que detallaba nuevos riesgos para la seguridad nacional derivados de proyectos de energía eólica marina.

La BOEM paralizó la construcción de cinco grandes parques eólicos en la costa este unos días antes de Navidad. Burgum añadió que era necesario abordar la rápida evolución de las tecnologías adversarias pertinentes y de las vulnerabilidades generadas por estos proyectos cerca de las ciudades en la costa este. Esta medida se tomó después de que los tribunales bloquearan los intentos de Trump de detener el desarrollo mediante acciones ejecutivas. Al igual que Estados Unidos, Suecia plantea preocupaciones de seguridad en torno a la energía eólica marina. Recientemente, funcionarios anunciaron la aprobación de dos parques eólicos marinos y rechazaron otros 11 proyectos.

Nils Grunditz, director general de la empresa Green Power Sweden, la asociación industrial sueca para el sector de la energía renovable, cuestionó por qué Suecia reduce sus planes de energía eólica marina cuando en otras partes de la región ya se emplean soluciones tecnológicas para mitigar las interferencias con los radares. Dinamarca ha sido pionera en energía eólica desde que construyó el primer parque eólico marino en 1991. El gobierno del Reino Unido anunció en marzo la adquisición de nuevos radares de defensa aérea para mitigar las anomalías causadas por los parques eólicos marinos, promoviéndola como una tecnología que garantiza la coexistencia entre la defensa aérea y la energía eólica marina. E3G, un grupo independiente de expertos especializado en cambio climático, expuso que las turbinas del mar del Norte podrían ser activos de defensa, por ejemplo, si incorporan equipos de vigilancia y monitoreo. LOS ARGUMENTOS DEL GOBIERNO DE TRUMP NO CONVENCE A LOS JUECES Los promotores de los proyectos afectados por la paralización de las obras y varios estados ya presentaron demandas. El Departamento de Justicia sostuvo que las preocupaciones sobre la seguridad nacional son una prioridad absoluta y que los tribunales federales no deben cuestionar las evaluaciones de riesgo realizadas por las autoridades militares.