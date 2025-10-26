Arrasa Milei elecciones legislativas: comienza ‘la construcción de la Argentina grande’

BUENOS AIRES, ARG.- El presidente argentino, Javier Milei, celebró este domingo el triunfo de su partido, La Libertad Avanza (LLA), en las elecciones legislativas y consideró que el gobierno pasó “el punto bisagra” y comenzará ahora “la construcción de la Argentina grande”. “Hoy claramente ha sido un día histórico para Argentina”, señaló Milei desde el búnker de LLA en la ciudad de Buenos Aires, donde celebró, junto a su equipo, haber ganado las elecciones con 39% de los votos y la amplia diferencia con la peronista Fuerza Patria y sus aliados, que obtuvieron el 29.4%. TE PUEDE INTERESAR: Enfrenta Milei cruciales elecciones legislativas bajo la atenta mirada de Trump y los mercados El mandatario argentino aseveró que en sus dos primeros años de gobierno se ocupó de que Argentina “no cayera por el precipicio. Argentina era un campo minado y gracias a este grupo de personas talentosas hemos podido salir”. Ahora, dijo “tenemos que afianzar el camino reformista en los próximos dos años”. Milei afirmó que el resultado de las legislativas “es la confirmación del mandato que nos dieron en 2023”.

Según su recuento, a partir del 10 de diciembre LLA tendrá en el Congreso 110 diputados y 20 senadores, lo que le ayudará a conseguir la aceptación de las reformas que pretende hacer en el país. El mandatario señaló que “sería un hipócrita si no diera las gracias a todos los que apoyaron las ideas de la libertad para hacer grande a la Argentina nuevamente. Que linda que está la Argentina y que lindo le queda el violeta. Hoy ha sido un día histórico. El pueblo argentino dejó atrás la decadencia y optó por el progreso”. TE PUEDE INTERESAR: Según análisis del IPI, Milei, Sheinbaum y Bukele son los líderes latinoamericanos más mencionados en Europa El mandatario aseguró que su gobierno está comprometido para hacer un país más libre e indicó que van a cumplir con el contrato electoral porque “la Argentina es grande para todos”. Durante su discurso, afirmó que hay decenas de diputados con los que su administración puede lograr acuerdos básicos e invitó a los gobernadores de otros partidos a unirse también a este pacto.

