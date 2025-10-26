Arrasa Milei elecciones legislativas: comienza ‘la construcción de la Argentina grande’

Internacional
/ 26 octubre 2025
    Arrasa Milei elecciones legislativas: comienza ‘la construcción de la Argentina grande’
    El presidente Javier Milei celebró esta noche con su partido y simpatizantes el triunfo en las elecciones legislativas. Foto: AP

El presidente argentino consolida la presencia de su partido en el Congreso, señalando que su gobierno ya pasó el punto bisagra

BUENOS AIRES, ARG.- El presidente argentino, Javier Milei, celebró este domingo el triunfo de su partido, La Libertad Avanza (LLA), en las elecciones legislativas y consideró que el gobierno pasó “el punto bisagra” y comenzará ahora “la construcción de la Argentina grande”.

“Hoy claramente ha sido un día histórico para Argentina”, señaló Milei desde el búnker de LLA en la ciudad de Buenos Aires, donde celebró, junto a su equipo, haber ganado las elecciones con 39% de los votos y la amplia diferencia con la peronista Fuerza Patria y sus aliados, que obtuvieron el 29.4%.

TE PUEDE INTERESAR: Enfrenta Milei cruciales elecciones legislativas bajo la atenta mirada de Trump y los mercados

El mandatario argentino aseveró que en sus dos primeros años de gobierno se ocupó de que Argentina “no cayera por el precipicio. Argentina era un campo minado y gracias a este grupo de personas talentosas hemos podido salir”. Ahora, dijo “tenemos que afianzar el camino reformista en los próximos dos años”.

Milei afirmó que el resultado de las legislativas “es la confirmación del mandato que nos dieron en 2023”.

Según su recuento, a partir del 10 de diciembre LLA tendrá en el Congreso 110 diputados y 20 senadores, lo que le ayudará a conseguir la aceptación de las reformas que pretende hacer en el país.

El mandatario señaló que “sería un hipócrita si no diera las gracias a todos los que apoyaron las ideas de la libertad para hacer grande a la Argentina nuevamente. Que linda que está la Argentina y que lindo le queda el violeta. Hoy ha sido un día histórico. El pueblo argentino dejó atrás la decadencia y optó por el progreso”.

TE PUEDE INTERESAR: Según análisis del IPI, Milei, Sheinbaum y Bukele son los líderes latinoamericanos más mencionados en Europa

El mandatario aseguró que su gobierno está comprometido para hacer un país más libre e indicó que van a cumplir con el contrato electoral porque “la Argentina es grande para todos”.

Durante su discurso, afirmó que hay decenas de diputados con los que su administración puede lograr acuerdos básicos e invitó a los gobernadores de otros partidos a unirse también a este pacto.

A decir de Milei, “dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado. Le sacamos 14 puntos de diferencia al kirchnerismo. Los argentinos no quieren volver al modelo del fracaso. Populismo, nunca más”, afirmó.

Por ello, adelantó, “desde el 10 de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia”.

TE PUEDE INTERESAR: Le “explotan” la cabeza a Milei durante video de protesta en festival de música

Resaltó que con este triunfo es un mensaje claro de que los argentinos no quieren volver al fracaso, la inflación y al modelo del estado inútil.Le dijeron basta al populismo, nunca más”, aseveró.

El presidente indicó que ahora desde el Congreso buscará aprobar las reformas que se requieren para el crecimiento y despliegue del país y dijo que buscará “hacer grande a la Argentina nuevamente”.

Temas


Elecciones
política

Localizaciones


Argentina

Personajes


Javier Milei

true

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, desmintió haber sido víctima de un segundo atentado en una vivienda de la Ciudad de México.

García Harfuch desmiente haber sido víctima de un segundo ataque en CDMX
Asesinan a balazos a Noé Pérez Urquidi, líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, en Oaxaca.

Fiscalía de Oaxaca confirma asesinato de Noé Pérez Urquidi, líder sindical, en Salina Cruz
Asesinaron a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico de Penjamillo, Michoacán.

Michoacán: Asesinan a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico en Penjamillo; FGE investiga
Piperos bloquearon de manera parcial ambos sentidos de la carretera México-Toluca a la altura de las Plazas Outlet, dejando solo libre un carril en ambos sentidos para la circulación, exigen audiencia con las autoridades estatales para que los dejen trabajar, después de que se llevó a cabo la Operación Caudal en 48 municipios del Estado de México, en donde fueron asegurados varios pozos y pipas por Lucro Ilícito del Agua.

Conductores de pipas bloquean vialidades entre Edomex y la CDMX tras cierre de tomas clandestinas
El presidente Donald Trump habla con los periodistas mientras el secretario de Estado Marco Rubio, a la derecha, escucha a bordo del Air Force One mientras viaja de Kuala Lumpur, Malasia, a Tokio, Japón.

Si bien ‘le encantaría’ optar a un tercer mandato, Trump respalda a JD Vance y a Marco Rubio
El presidente chino, Xi Jinping, habla durante la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) en Beijing el 23 de octubre de 2025.

Las conversaciones entre EU y China esbozan las tierras raras y la pausa arancelaria que Trump y Xi considerarán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Trump y Takaichi mantuvieron una “agradable” y “franca” conversación telefónica antes de su próximo encuentro.

Para la nueva primer ministro de Japón, la clave para conectar con Trump podría ser la camioneta Ford F-150

El despliegue naval de EEUU en el Caribe, al que se sumará el portaviones USS Gerald Ford, es el más grande desde la invasión a Panamá en 1989. FOTO:

En camino Portaviones USS Gerald Ford; llegaría al Caribe en una semana