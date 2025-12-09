Arresta el FBI a sospechoso de colocar bombas en DC antes del asalto al Capitolio

WASHINGTON- El FBI realizó un arresto el jueves de la semma pasada en su investigación de casi cinco años sobre quién colocó bombas de tubo en Washington en la víspera de los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, informó a The Associated Press un agente de las fuerzas del orden.

El arresto constituye la primera vez que los investigadores identifican a un sospechoso en un acto que, durante mucho tiempo, ha desconcertado a las fuerzas del orden, ha generado una multitud de teorías de conspiración y se ha mantenido como un misterio perdurable a la sombra del oscuro capítulo de la historia estadounidense que fue el violento asedio al Capitolio.

El agente que describió el arresto no estaba autorizado para hablar públicamente de un caso que aún no se ha hecho público y declaró bajo condición de anonimato. El arresto tuvo lugar la mañana del jueves, y el sospechoso es un varón, dijo el agente. Hasta el momento, no se dispone de más detalles, como los cargos que podría enfrentar el individuo.

Las bombas de tubo fueron colocadas la noche del 5 de enero de 2021, cerca de las oficinas de los comités nacionales Demócrata y Republicano en el Distrito de Columbia. Nadie resultó herido antes de que las bombas fueran desactivadas, pero el FBI ha dicho que ambos dispositivos podrían haber sido letales.