Arthur se convierte en la primera tormenta tropical de la temporada y desata alertas por lluvias en Texas

Arthur se convierte en la primera tormenta tropical de la temporada y desata alertas por lluvias en Texas

+ Seguir en Seguir en Google
The New York Times
por The New York Times

Arthur acaba de convertirse en la primera tormenta tropical con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de este año

Internacional
/
COMPARTIR

Por: Judson Jones and Jesus Jiménez

Esta semana ha provocado fuertes lluvias e inundaciones en Texas, y se esperan más.

La tormenta tropical Arthur se formó el miércoles frente a la costa de Texas, y los meteorólogos advirtieron que se esperaba que azotara la región de la costa del golfo de México con fuertes lluvias durante toda la semana.

El miércoles se activó una alerta de inundaciones a lo largo de la costa del golfo, desde Texas hasta Georgia, ya que los meteorólogos advirtieron que el ciclón, que lleva días azotando la costa, podría dejar hasta 30 centímetros de lluvia para el final de la semana.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/atribuyen-a-falla-mecanica-tragedia-aerea-en-texas-EB21463575

Arthur es la primera tormenta tropical con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de este año, que, según dijo el mes pasado el Centro Nacional de Huracanes, podría ser más tranquila de lo habitual. La tormenta se formó rápidamente en un par de horas durante la madrugada del miércoles, y un avión cazahuracanes enviado a la tormenta descubrió que sus vientos habían alcanzado la fuerza de una tormenta tropical, aunque se mantendrán principalmente en alta mar.

$!El NHC de Estados Unidos avisó este martes de la posible formación de la primera tormenta tropical del Atlántico este año frente a Texas, donde advirtió de “inundaciones repentinas y urbanas en toda la costa”.
El NHC de Estados Unidos avisó este martes de la posible formación de la primera tormenta tropical del Atlántico este año frente a Texas, donde advirtió de “inundaciones repentinas y urbanas en toda la costa”. ARCHIVO VANGUARDIA

Los meteorólogos dijeron en una actualización al final de la mañana que no esperan que Arthur se intensifique más antes de adentrarse en tierra firme más tarde este miércoles y disiparse rápidamente. Los restos podrían salir al Atlántico a finales de esta semana y volver a formarse, pero hay mucha incertidumbre al respecto.

Sin embargo, los meteorólogos tienen claro que las lluvias torrenciales seguirán afectando al sureste de Estados Unidos esta semana, con precipitaciones generalizadas que alcanzarán entre 12 y 25 centímetros en toda la región y, en algunos lugares, casi 50 centímetros hasta la madrugada del viernes, desde la costa de Texas hasta Georgia.

Algunas zonas de Texas ya se han visto inundadas por las fuertes lluvias y las alertas de inundaciones repentinas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió el lunes por la noche una declaración de desastre para 101 condados del estado, mencionando el riesgo que suponen las tormentas y las posibles inundaciones. Una gran cantidad de lluvia ha caído tierra adentro desde el domingo, con más de 22 centímetros en Caldwell, Texas, y entre siete y 10 en Austin, San Antonio y Houston.

$!Fuertes olas provocadas por la tormenta tropical Arthur azotan la playa de Surfside, Texas.
Fuertes olas provocadas por la tormenta tropical Arthur azotan la playa de Surfside, Texas. ARCHIVO VANGUARDIA

El miércoles, tuvo lugar en Houston su segundo partido de la Copa Mundial, entre Portugal y la República Democrática del Congo. La amenaza de lluvias intensas no supuso un motivo de preocupación para el partido, que se disputó en el estadio cubierto NRG, rebautizado temporalmente como Houston Stadium para el torneo.

Pero antes del partido, los organizadores acortaron el horario del festival de aficionados de la ciudad, donde mucha gente se ha estado reuniendo para ver los partidos. El comité organizador de la Copa Mundial de la ciudad dijo que el festival abriría el martes por la tarde, en lugar de más temprano ese mismo día. Los organizadores señalaron que el horario reducido del martes podría cambiar aún más si el mal tiempo hiciera que no fuera seguro para los aficionados por la tarde. El festival de aficionados estuvo cerrado el lunes debido a las fuertes lluvias que cayeron en la zona.

$!El agua rodea las casas tras el paso de la tormenta tropical Arthur en la zona rural del condado de Brazoria, Texas.
El agua rodea las casas tras el paso de la tormenta tropical Arthur en la zona rural del condado de Brazoria, Texas. ARCHIVO VANGUARDIA

La jueza Lina Hidalgo, del condado de Harris, la máxima autoridad electa de esa zona de Houston, dijo que la oficina de seguridad nacional y gestión de emergencias del condado estaba vigilando el riesgo de inundaciones.

https://vanguardia.com.mx/informacion/se-aproximan-frente-frio-y-tormenta-negra-a-mexico-azotaran-con-heladas-lluvias-intensas-y-fuertes-vientos-a-estos-estados-KA21476963

“Como sabemos quienes vivimos aquí, Houston suele tener un clima tropical durante el verano”, dijo Hidalgo. “Nuestras calles están diseñadas para inundarse y llevar el agua a los canales que luego desembocan en el océano”.

Mientras la tormenta se desplaza por las costas de Texas y Luisiana durante los próximos días, la lluvia seguirá siendo la amenaza más preocupante. Esto ha llevado a los meteorólogos del Centro de Predicción Meteorológica a destacar el riesgo de inundaciones repentinas en los próximos días, desde Corpus Christi, Texas, hasta Birmingham, Alabama.

c. 2026 The New York Times Company

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Clima
inundaciones
Tormentas
Localizaciones
Texas
The New York Times

The New York Times

Lee en Vanguardia los mejores contenidos de The New York Times sobre política nacional, internacional, negocios, ciencia, cultura, estilo de vida, opinión y deportes.

El periódico publicado en la ciudad de Nueva York es editado por Arthur Gregg Sulzberger y se distribuye en los Estados Unidos y otros países. Desde su primer Premio Pulitzer, en 1851, hasta la fecha, lo ha ganado 132 veces.

Selección de los editores
Ocultamiento morenista

Ocultamiento morenista
NosotrAs: La incomodidad de pensar por cuenta propia

NosotrAs: La incomodidad de pensar por cuenta propia
En un escrito difundido en redes sociales, el secretario de Organización de la Sección 22 del SNTE, César García Zurita, informó a las bases magisteriales que se debía continuar con la toma de las instalaciones de Pemex.

Crece temor a desabasto de gasolina por bloqueo de maestros en Oaxaca
El objetivo del montaje era exigir un “rescate” al propio ayuntamiento para justificar un desfalco millonario del erario que fue utilizado para comprar autos y un departamento de lujo.

Afirma testigo: ‘todo lo estaban planeando ellos’ en secuestro de la alcaldesa de Tenancingo
La Ley Federal del Trabajo establece casos específicos donde un patrón puede aplicar descuentos al salario de los trabajadores en México, aunque existen límites y condiciones.

Motivos por los que te pueden descontar el sueldo en México y no conoces... según la Ley Federal del Trabajo
Raúl Jiménez apunta a ser pieza clave del ataque mexicano ante Corea del Sur, en un duelo que puede acercar al Tri a los 16avos del Mundial 2026.

México vs Corea del Sur: horario, dónde ver y qué necesita el Tri para clasificar a 16avos del Mundial 2026
El tráiler de Spider-Man: Un nuevo día rompe récords y muestra a Peter Parker enfrentando a Hulk, nuevos poderes y una vida marcada por la soledad.

Spider-Man enfrenta a Hulk en nuevo tráiler de ‘Un Nuevo Día’ (Video)
Techos Solares para el Bienestar ofrece la instalación de sistemas fotovoltaicos sin costo para hogares vulnerables.

Paneles Solares de la CFE... ¿cómo solicitarlos y qué requisitos me piden para ahorrar hasta un 85% en electricidad?