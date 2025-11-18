Asegura Trump que conoce los domicilios de todos los criminales en México

México
/ 18 noviembre 2025
    Asegura Trump que conoce los domicilios de todos los criminales en México
    “Conocemos cada ruta, conocemos las direcciones de cada narcotraficante”, agregó. FOTO: EL UNIVERSAL

Dijo estar dispuesto a lanzar ataques contra los cárteles en el territorio mexicano

Según Donald Trump, él conoce cada uno de los domicilios de los criminales en México.

“He estado hablando con México”, dijo ayer durante una conferencia en la Casa Blanca.

“Ellos saben cuál es mi postura. Estamos perdiendo cientos de miles de personas por las drogas (en Estados Unidos)”.

“Conocemos cada ruta, conocemos las direcciones de cada narcotraficante”, agregó.

“Están matando a nuestra gente. Es como una guerra”.

El Presidente aseguró que hay un grave problema en el País y dijo estar dispuesto a lanzar ataques contra los cárteles en el territorio mexicano.

“Estuve viendo lo que pasó en Ciudad de México el fin de semana y hay graves problemas allá”, contestó Trump sobre si estaría dispuesto a ordenar un ataque militar contra los cárteles dentro de México.

“¿Lanzaría ataques en México para detener el narcotráfico? No tengo problema con eso. Haría lo que sea necesario para detenerlo”, añadió Trump tras un evento relativo a la Copa Mundial de Futbol de 2026.

“¿Lo haría? Probablemente. Y estaría orgulloso de ir al Congreso a decirles (que hay que atacar en México)”, afirmó.

“Tanto demócratas como republicanos estarían de acuerdo, a menos que estén locos. Hemos perdido cientos de miles de personas al año. Y ni siquiera me refiero a la destrucción de familias”, dijo el Mandatario.

