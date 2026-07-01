Asegura el rescatista mexicano, el Topo Mayor que el devastador terremoto en Venezuela es similar al de Turquía en 2023

En entrevista telefónica con EL UNIVERSAL, expuso que hasta las primeras horas de este martes Topos Azteca ha rescatado 20 cuerpos en Los Palos Grandes, una urbanización en Caracas con edificios habitacionales.

“Los terremotos en Venezuela han provocado una devastación muy c$%$%, en Caracas, en el municipio de Chacao, es una situación muy similar a la que ocurrió en los terremotos de Turquía, con edificios de más de 10 pisos que colapsaron”, afirmó Héctor Méndez, el Topo Mayor.

Su rescate más reciente fue en La Guaira, donde un joven fue sacado con vida después de permanecer bajo los escombros más de 106 horas.

Las labores para salvarlo duraron 48 horas. El rescatista de 80 años coordina y trabaja con las brigadas de Topos Azteca que están en Caracas, en La Guaira y en Playa Los Cocos.

Declaró que en Turquía eran edificios de reciente construcción, pero con materiales de baja calidad, varillas de fierro en lugar de acero, concreto que se desmoronaba como si fuera adobe; era evidente la corrupción.

En Caracas había edificios viejos, sin las normas de construcción para zonas sísmicas, de más de 10 pisos y muchos con modificaciones en los departamentos donde quitaron muros de soporte.

”Tengo tres grupos trabajando en cada una de estas poblaciones, pero están llegando más brigadas de Topos Azteca de otros países. De Brasil, de Panamá, de Argentina, que ya están aquí trabajando, de Estados Unidos. Tenemos representación en Venezuela de ocho países y vienen más”, comentó.

”Muchos nos dicen: ‘¿Por qué siguen buscando, si ya están muertos?’. Yo les digo: ‘No sean pe$%$&$, que no ven el dolor de la gente, el dolor de una madre que está buscando recuperar el cuerpo de su hijo. No venimos a buscar medallas, ni ser protagonistas, no venimos a descansar, venimos a partirnos la m$%&$.

Añadió: “Lo que vivió Venezuela es muy fuerte, pero el pueblo va a salir más fuerte de esto, esta es una tragedia, pero también una catarsis donde van a salir más fuertes. Es un país muy rico. Pedimos a Dios, pero nosotros tenemos que chi$%&$&. Aquí hay muchos jovencitos de 15 o 16 años que quieren participar, pero los retiran. Yo les digo: ‘Dejen que ayuden, no los puedes castrar si quieren rescatar, ellos quieren hace patria’”.

”Soy el rescatista más viejo a nivel mundial activo. Tengo el compromiso con el pueblo venezolano de cumplir hasta el último momento”, agregó.