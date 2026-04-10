Aseguran que la guerra le ha dado a Irán una nueva ventaja para su programa nuclear

Dos negociadores de alto rango del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), el acuerdo de la era Obama para limitar el enriquecimiento de uranio nuclear de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones, dijeron que la guerra de la administración Trump le había dado a Irán un arma codiciada al demostrar su capacidad para cortar el estrecho de Ormuz, un estrangulamiento económico que, según un negociador, ayudaría a Irán a “equilibrar la asimetría de poder” con Estados Unidos.

Ex enviados estadounidenses que trataron con Irán han afirmado que el ataque estadounidense-israelí contra Irán y el posterior cierre del estrecho de Ormuz por parte de Teherán le han dado a Irán nuevas herramientas y determinación para resistir la presión para que cierre su programa nuclear.

“Para decirlo con más tacto, esta administración no puede enmendar el error”, afirmó Alan Eyre, exdiplomático que participó en la negociación del JCPOA. “No hay manera de volver al statu quo anterior al inicio de esta guerra”.

En 2018, Donald Trump retiró a Estados Unidos del JCPOA, que prohibía a Teherán enriquecer su uranio hasta convertirlo en material para armas nucleares. Trump calificó el acuerdo, que levantó algunas sanciones contra Irán, como “una de las peores y más unilaterales transacciones” en las que Estados Unidos había participado jamás.

Pero tras una estrategia de alta presión —primero mediante el restablecimiento de las sanciones y luego, tras el regreso de Trump al poder en 2025, una guerra destinada a destruir las capacidades nucleares y de misiles balísticos de Irán—, la actual administración estadounidense se ha encontrado inmersa en negociaciones más complejas que antes de su campaña de ataques económicos y militares.

«El estrecho de Ormuz es un excelente elemento disuasorio estratégico y, en cierta medida, resta importancia al programa nuclear», afirmó Eyre. «Les habría llevado mucho tiempo y mucho riesgo convertir las armas nucleares en armamento... Pero ahora cuentan con una amenaza realmente formidable, increíblemente fácil de activar y desactivar».

Fuentes diplomáticas han indicado que la delegación iraní cree que se trata de una serie de circunstancias sin precedentes para negociar en términos favorables, ya que la administración Trump parece deseosa de salir rápidamente del conflicto.

Una delegación estadounidense encabezada por JD Vance se reunirá este fin de semana con negociadores iraníes en Islamabad, Pakistán. El vicepresidente ha sido un defensor menos explícito de la guerra que otros miembros de la administración, como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Pero si bien Estados Unidos podría retirar su poder aéreo del conflicto, no ha presentado un plan claro para reabrir el estrecho de Ormuz, ya sea por la fuerza o mediante una solución negociada.

Robert Malley, profesor de Yale, ex enviado especial a Irán durante la administración de Joe Biden y negociador principal del JCPOA, declaró: «El estrecho de Ormuz no era un problema antes de que Estados Unidos decidiera atacar. Existen todos los problemas heredados del pasado, pero se han añadido algunos nuevos, porque Estados Unidos le ha dado a Irán una herramienta que siempre tuvo, pero que nunca pensó en usar, o nunca sintió que pudiera».

Las posibilidades de alcanzar un acuerdo integral que aborde todas las quejas de Estados Unidos e Irán parecen escasas. Mientras que la administración Obama intentó negociar exclusivamente sobre el programa nuclear iraní en el período previo al acuerdo de 2015, la administración Trump ha buscado un acuerdo más amplio que limite el programa de misiles balísticos de Irán y su apoyo a grupos regionales afines, como Hezbolá en el Líbano y los hutíes en Yemen.

Pero el acuerdo general parece estar desmoronándose. Los continuos ataques de Israel contra el Líbano, país que Irán creía incluido en el acuerdo pero que Estados Unidos ha negado, ya han amenazado con su colapso total. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán mantiene el bloqueo a la navegación y altos funcionarios cuestionan públicamente el alto el fuego.

Como señaló Malley, la administración Obama optó por buscar un acuerdo más limitado con Irán porque “por cada elemento que Estados Unidos y otros propongan, Irán propondrá uno recíproco. Esto no es una calle de sentido único”.

“Creo que Trump se guió por dos objetivos que estaban en clara tensión”, dijo Malley. “Uno era poder declarar una victoria rotunda, y el otro, una victoria clara. Y el otro era que quería una salida rápida”.

“Aunque él pueda proclamar la victoria... Esto se contradice a diario, o mejor dicho, a cada hora, con lo que sucede sobre el terreno.”