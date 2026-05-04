Así ayuda la inteligencia artificial a combatir los incendios forestales en EU

ARIZONA- Una tarde de marzo, la inteligencia artificial detectó algo parecido a humo en la transmisión de una cámara del Bosque Nacional Coconino de Arizona. Analistas humanos verificaron que no se trataba de una nube ni de polvo, y luego alertaron al servicio forestal y a la empresa eléctrica. Una de las decenas de cámaras con IA instaladas para la empresa Arizona Public Service detectó señales tempranas de lo que llegó a conocerse como el incendio Diamond Fire. Los bomberos se apresuraron al lugar y contuvieron el fuego antes de que superara las 2,8 hectáreas (7 acres).

Mientras el calor récord y la falta de nieve aumentan la preocupación por incendios forestales, estados de todo el Oeste están incorporando IA a su caja de herramientas de detección de incendios, apostando por la tecnología para ayudar a salvar vidas y propiedades. Arizona Public Service cuenta con casi 40 cámaras activas de detección de humo con IA y planea tener 71 para finales del verano, y la agencia estatal de incendios ha desplegado siete propias. Otra empresa de servicios públicos, Xcel Energy en Colorado, ha instalado 126 y pretende tener cámaras en siete de los ocho estados a los que presta servicio para finales de año. “Una detección más temprana significa que podemos desplegar aeronaves y personal y mantener esos incendios lo más pequeños posible”, declaró John Truett, responsable de gestión de incendios del Departamento de Silvicultura y Gestión de Incendios de Arizona. LA IA PUEDE PONER SUS OJOS DONDE NO HOY OJOS HUMANOS ALERTCalifornia es una red de unas 1,240 cámaras habilitadas con IA en todo California que funciona de manera similar al sistema de Arizona. La intervención humana limita el riesgo de falsos positivos y entrena a la tecnología para que sea más precisa, explicó Neal Driscoll, profesor de geología y geofísica de la Universidad de California en San Diego y fundador de ALERTCalifornia. “La IA aplicada por las cámaras está siendo más eficiente que las llamadas al 911”, indicó Driscoll.

En Arizona, California y otros lugares, la tecnología se utiliza sobre todo en zonas de alto riesgo con poca población, rurales o remotas, donde un incendio podría no ser detectado rápidamente por ojos humanos. “Son precisamente esos lugares desde donde casi nunca recibimos llamadas al 911; es extremadamente útil tener esa IA vigilando esa cámara”, señaló Brent Pascua, jefe de batallón del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California, o Cal Fire. “En muchos casos, hemos iniciado una respuesta incluso antes de que se llamara al 911, y en algunos casos, de hecho, iniciamos una respuesta, fuimos allí, apagamos el incendio sin ni siquiera recibir una llamada al 911”.

La tecnología surgió como respuesta al empeoramiento de los incendios Pano AI, cuya tecnología combina transmisiones de cámaras de alta definición, datos satelitales y monitoreo con IA, ha visto crecer el interés por sus cámaras desde su lanzamiento en 2020. Se han desplegado en Australia, Canadá y 17 estados de Estados Unidos, incluidos Oregon, Washington y Texas. Entre sus clientes hay operaciones forestales, agencias gubernamentales y empresas de servicios públicos, incluida Arizona Public Service. La empresa indicó que el año pasado su tecnología detectó 725 incendios forestales en Estados Unidos. “En muchas de estas situaciones, escuchamos que las cámaras les dieron a los bomberos una gran ventaja y les permitieron apagar fuegos que de otro modo podrían haberse ampliado a cientos, si no miles, de acres”, apuntó Arvind Satyam, cofundador y director comercial de la compañía. Cindy Kobold, meteoróloga de Arizona Public Service, sostuvo que la tecnología les avisa, en promedio, unos 45 minutos antes que la primera llamada al 911.