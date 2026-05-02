Se registra conato de incendio en la Torre del Bienestar en Paseo de la Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La mañana de este sábado se registró un conato de incendio en la Torre del Bienestar, ubicada sobre el Paseo de la Reforma, alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México Fue poco después de las 11:00 horas cuando personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México se presentó en el inmueble, ubicado en Reforma esquina con la calle Lafragua, colonia Tabacalera, para brindar asistencia tras recibir el reporte.

El siniestro se originó en el quinto piso de la torre en donde, de acuerdo con los testimonios, un chispazo habría encendido el material de papelería dentro de una de las oficinas.

SALDO BLANCO TRAS SINIESTRO: BOMBEROS El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, informó que hubo saldo blanco dado que no se reportaron personas lesionadas, solo material de oficina quemado. “Informo que atendemos un incendio en un edificio ubicado en la Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc. En el lugar se quemaban artículos de papelería. Al momento hemos extinguido el fuego y no se reportan personas lesionadas”, escribió Pérez Cova mediante su cuenta de X.

Si bien el siniestro fue controlado en cuestión de minutos, los vulcanos tuvieron que romper uno de los cristales de la torre para permitir que el humo saliera del lugar. Por estos hechos se procedió a desalojar a todo el personal que en ese momento se encontraba laborando en la Torre Bienestar.

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