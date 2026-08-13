Así celebra Cuba el centenario del nacimiento de su líder revolucionario, Fidel Castro

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    Así celebra Cuba el centenario del nacimiento de su líder revolucionario, Fidel Castro
    Una imagen de Fidel Castro se proyecta en una pantalla grande durante una gala conmemorativa del centenario de su nacimiento en el teatro Karl Marx de La Habana, Cuba, el jueves 13 de agosto de 2026. AP/Ramón Espinosa

Fidel Castro nació el 13 de agosto de 1926 en el oriente de Cuba y era hijo de un terrateniente gallego. Poco después de graduarse de abogado comenzó una activa militancia política

LA HABANA- Hay carteles con su rostro en hospitales y vallas con sus consignas en las calles, incluida la legendaria “Patria o muerte”. Es tan familiar en los hogares como un pariente y muchas personas se refieren a él sólo por su nombre de pila.

Fidel Castro hubiera cumplido 100 años este jueves y su figura todavía se sigue proyectando en Cuba pese a que antes de morir pidió que no se le hicieran homenajes ni se le rindiera culto con estatuas o imponiendo su nombre a lugares públicos.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-fin-de-la-revolucion-silente-de-cuba-en-america-latina-AE19593883

Esta semana se dedicó a su memoria la Feria Internacional del Libro, que reúne exposiciones de arte, conciertos y encuentros de delegados de organizaciones de izquierda que viajaron a la isla.

$!El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante la conmemoración del centenario del natalicio del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante la conmemoración del centenario del natalicio del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro. EFE/Ernesto Mastrascusa

“Creo que (Fidel Castro) le lega a Cuba un ejemplo de dignidad, de moral, de trabajo constante y de preocupación por los pobres”, dijo a The Associated Press el escritor y ensayista Miguel Barnet. “Y un pensamiento que se concretó en acciones como son una política cultural o como es la educación o la salud pública”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/norona-viaja-a-cuba-para-recordar-a-fidel-castro-no-todos-los-dias-cumple-100-anos-AF22726868

Castro gobernó Cuba durante casi cinco décadas, pero desde comienzos de los años 50 ya era un líder influyente y lo fue después de su retiro.

$!El expresidente de Cuba Raúl Castro asiste a la conmemoración el centenario del natalicio del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro en La Habana, Cuba.
El expresidente de Cuba Raúl Castro asiste a la conmemoración el centenario del natalicio del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro en La Habana, Cuba. EFE/Ernesto Mastrascusa

“De Fidel nos ha quedado todo, todo lo bueno que pudo vivir el proceso revolucionario cubano”, dijo a AP Argelia Mustelier, una jubilada de 61 años residente en La Habana Vieja. “Su enseñanza, su entrega... En estos momentos tan duros que estamos viviendo, él habría buscado cómo alegrar a su país y a su pueblo”, agregó con lágrimas en los ojos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/fidel-castro-su-paso-por-mexico-de-exiliado-comandante-JMVG3268890

El centenario del nacimiento de Castro coincide con un bloqueo energético impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump en enero que ha agravado la larga crisis económica de la isla y provocado apagones, desabastecimiento de combustible y medicamentos, paralización de la industria y el turismo y caída de todos los servicios.

“Si Fidel y todos los que lucharon en su tiempo vieran la situación en la que está Cuba ahora mismo, se sentirían muy mal”, reflexionó el joven de 27 años Cristian Cohello, quien trabaja en una cafetería.

$!Vendedores ambulantes empujan su carrito de verduras junto a un mural de Fidel Castro en La Habana, Cuba, el miércoles 12 de agosto de 2026.
Vendedores ambulantes empujan su carrito de verduras junto a un mural de Fidel Castro en La Habana, Cuba, el miércoles 12 de agosto de 2026. AP/Ramón Espinosa

Figura controvertida

Fidel Castro nació el 13 de agosto de 1926 en el oriente de Cuba y era hijo de un terrateniente gallego. Poco después de graduarse de abogado comenzó una activa militancia política.

$!Presentación de la compañía infantil cubana La Colmenita durante la conmemoración del centenario del natalicio de Fidel Castro en La Habana, Cuba.
Presentación de la compañía infantil cubana La Colmenita durante la conmemoración del centenario del natalicio de Fidel Castro en La Habana, Cuba. EFE/Ernesto Mastrascusa

En 1953 junto a más de un centenar de hombres asaltaron el Cuartel Moncada en Santiago de Cuba con la intención de deponer al dictadior Fulgencio Batista, pero fueron capturados. Liberados y exiliados en México volvieron a la isla para organizar una guerrilla que finalmente impuso la revolución socialista en 1959.

$!Hombres discuten frente a un mural deteriorado de Fidel Castro en La Habana, Cuba, el miércoles 12 de agosto de 2026.
Hombres discuten frente a un mural deteriorado de Fidel Castro en La Habana, Cuba, el miércoles 12 de agosto de 2026. AP/Ramón Espinosa

Castro asumió el poder y transformó radicalmente a Cuba mediante reformas agrarias, una campaña de alfabetización masiva y la nacionalización de empresas privadas, lo que le ganó la animadversión de Estados Unidos.

$!Un hombre lleva un cerdo a la entrada de un mercado decorado con un mural de Fidel Castro, en La Habana, Cuba, el miércoles 12 de agosto de 2026.
Un hombre lleva un cerdo a la entrada de un mercado decorado con un mural de Fidel Castro, en La Habana, Cuba, el miércoles 12 de agosto de 2026. AP/Ramón Espinosa

Para América Latina y el entonces llamado Tercer Mundo, Castro se volvió un referente de las luchas anticoloniales. En 2006 enfermó gravemente y en 2008 dejó el poder en manos de su hermano, Raúl Castro. Falleció el 25 de noviembre de 2016.

Sus políticas radicales le ganaron grandes adversarios en la clase acomodada cubana, que se exilió en Estados Unidos, y posteriormente entre aquellos que rechazaban la idea del Partido Comunista como única opción en la isla.

“Es una figura controversial”, dijo a AP Manuel Cuesta Murúa, presidente del opositor Consejo para la Transición Democrática en Cuba e historiador de formación.

“Sacrificar las libertades no tenía justificación... La imposibilidad de que el resto (de los cubanos) y la diversidad y la pluralidad política en el país se expresara, no tenía justificación”, se lamentó Cuesta. “Eso supuso una fractura que todavía estamos sufriendo”.

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