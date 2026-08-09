Noroña viaja a Cuba para recordar a Fidel Castro: “No todos los días cumple 100 años”

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña , informó este domingo que viajó rumbo a La Habana, Cuba, donde participará en un homenaje con motivo del centenario del natalicio de Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana y quien gobernó la isla durante varias décadas.

A través de sus redes sociales, el legislador compartió una fotografía desde el avión y señaló que se trataba de su primer vuelo después del accidente en el que sufrió una fractura en la muñeca.

”Voy a La Habana con Aeroméxico”, escribió Noroña al dar a conocer su viaje.

Previamente, durante su videocharla, el senador explicó que, pese al cansancio provocado por las actividades de la Comisión Permanente, consideró importante acudir a la isla para participar en las actividades relacionadas con el aniversario.

“No todos los días cumple 100 años el comandante”

Noroña manifestó su admiración por Fidel Castro y aseguró que habría sido una cobardía no acudir a Cuba en una fecha que considera significativa.

El senador también destacó que el pueblo cubano atraviesa actualmente una situación complicada, por lo que consideró necesaria la solidaridad con la isla y afirmó que su presencia podría aportar ante este escenario.