Noroña viaja a Cuba para recordar a Fidel Castro: “No todos los días cumple 100 años”
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El senador Gerardo Fernández Noroña viajó a La Habana para participar en los actos por el centenario del natalicio de Fidel Castro.
El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, informó este domingo que viajó rumbo a La Habana, Cuba, donde participará en un homenaje con motivo del centenario del natalicio de Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana y quien gobernó la isla durante varias décadas.
A través de sus redes sociales, el legislador compartió una fotografía desde el avión y señaló que se trataba de su primer vuelo después del accidente en el que sufrió una fractura en la muñeca.
”Voy a La Habana con Aeroméxico”, escribió Noroña al dar a conocer su viaje.
Previamente, durante su videocharla, el senador explicó que, pese al cansancio provocado por las actividades de la Comisión Permanente, consideró importante acudir a la isla para participar en las actividades relacionadas con el aniversario.
“No todos los días cumple 100 años el comandante”
Noroña manifestó su admiración por Fidel Castro y aseguró que habría sido una cobardía no acudir a Cuba en una fecha que considera significativa.
El senador también destacó que el pueblo cubano atraviesa actualmente una situación complicada, por lo que consideró necesaria la solidaridad con la isla y afirmó que su presencia podría aportar ante este escenario.
”Les tengo malas noticias: regreso el jueves”, comentó el legislador, en referencia a quienes suelen cuestionar su postura política y le han sugerido trasladarse a Cuba.
Asimismo, comparó el carácter de los pueblos cubano y mexicano y aseguró que ambos comparten una visión alegre de la vida.
Noroña critica a Marco Rubio por sus dichos sobre Cuba
Durante sus declaraciones, Fernández Noroña también arremetió contra Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, a quien calificó como un “ignorante de la historia de su patria”.
El senador morenista cuestionó las declaraciones de Rubio sobre la situación cubana y recordó el enfrentamiento histórico entre el gobierno de la isla y distintas administraciones estadounidenses.
Noroña sostuvo que Fidel Castro sobrevivió a numerosos intentos para acabar con su vida y enfrentó durante décadas bloqueos y presiones económicas.
El reconocimiento de Noroña a Fidel Castro
Al hablar sobre el líder cubano, el senador destacó sus capacidades intelectuales y físicas, además de su influencia política.
Noroña describió a Castro como un hombre con una mente “privilegiada y muy lúcida”, al tiempo que resaltó sus conocimientos en áreas como ciencia y tecnología, así como sus habilidades deportivas.
Con su viaje a La Habana, el legislador mexicano busca participar en los actos conmemorativos por los 100 años del natalicio de una de las figuras políticas más controvertidas e influyentes de la historia contemporánea de América Latina.