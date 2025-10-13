¿El presidente de la paz?... Trump logra histórico acuerdo entre Israel y Hamas; liberan a rehenes

La Plaza de los Rehenes, en el corazón de Tel Aviv , volvió a llenarse de vida después de más de dos años de angustia. Este domingo, Hamas liberó a los últimos 20 rehenes israelíes, entre ellos David y Ariel Cunio, Eitan Horn, Evyatar David y Yosef Haim Ohana. La liberación marca el fin de un cautiverio que se prolongó 738 días desde el ataque del 7 de octubre de 2023, cuando el grupo terrorista irrumpió en Israel dejando cientos de muertos y secuestrados.

El operativo de entrega fue coordinado con el Comité Internacional de la Cruz Roja y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), quienes trasladaron a los sobrevivientes a centros médicos en Tel Aviv y Petah Tikva. Cada rehén recibe atención médica y psicológica personalizada, además de acompañamiento familiar y estatal.

TE PUEDE INTERESAR: Trump asegura que la guerra entre Israel y Hamás ‘ha terminado’

La liberación da paso a la segunda fase del acuerdo impulsado por Donald Trump, que contempla la retirada gradual de tropas israelíes y el intercambio humanitario de prisioneros palestinos. En total, serán liberados 1,950 prisioneros, incluidos mujeres y menores.

PROTOCOLO PARA LOS REHENES FALLECIDOS

El acuerdo también contempla la recuperación de los cuerpos de los 26 rehenes israelíes muertos en Gaza. Entre ellos se encuentra el argentino Lior Rudaeff, junto a soldados y civiles israelíes.

El proceso de repatriación incluye un riguroso protocolo militar: los ataúdes serán inspeccionados para descartar explosivos, cubiertos con banderas israelíes y escoltados por fuerzas especiales hasta el Instituto Forense Abu Kabir de Tel Aviv. Allí se realizarán las identificaciones finales antes de los funerales oficiales.

Según el periodista militar Doron Kadosh, este es el mayor operativo humanitario desde la guerra del Yom Kipur, con más de 500 efectivos desplegados para garantizar la seguridad y el acompañamiento emocional de las familias.

TRUMP VIAJA A ISRAEL Y EGIPTO PARA FIRMAR LA PAZ

Horas después de la liberación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó en Jerusalén. Tras reunirse con familiares de los rehenes, se dirigirá a Egipto para encabezar la Cumbre de Paz sobre Gaza en Sharm el Sheij, junto con el mandatario egipcio Abdelfatá al Sisi y una veintena de líderes internacionales.

El plan de paz de Trump, diseñado por su equipo negociador —Jared Kushner y Steve Witkoff—, establece medidas para desarmar a Hamas, crear una fuerza internacional de estabilización y reconstruir Gaza bajo supervisión global. La propuesta contempla un comité tecnocrático palestino para administrar el enclave con apoyo económico de la comunidad internacional.

El proyecto prevé una zona económica especial con incentivos para la inversión y reconstrucción, acceso controlado con Israel y Egipto, y libertad de movilidad para los gazatíes que deseen emigrar o regresar. Además, se garantiza que Hamas no tendrá participación política ni militar en el futuro gobierno de Gaza.

UNA NUEVA ETAPA PARA MEDIO ORIENTE

El acuerdo establece que Gaza debe convertirse en una zona libre de terrorismo, y que los combatientes que entreguen sus armas recibirán amnistía y reintegración. Aquellos que rechacen el proceso enfrentarán sanciones internacionales.

Una Fuerza Internacional de Estabilización comenzará a operar en el territorio para entrenar a la nueva policía local y asegurar el control fronterizo en coordinación con Israel y Egipto. En tanto, Israel se compromete a no ocupar ni anexar Gaza, retirándose progresivamente conforme avance la desmilitarización.

La ayuda humanitaria ingresará de inmediato, gestionada por la ONU, la Cruz Roja y otras entidades neutrales, priorizando hospitales, electricidad, agua potable y alimentos. También se creará un fondo internacional para la reconstrucción del enclave y la reactivación económica.

DATOS CURIOSOS

• Este es el primer acuerdo directo entre Israel y Hamas con participación simultánea de Estados Unidos, Egipto y Qatar

.• El plan de Trump incluye una Junta de Paz encabezada por él mismo y asesorada por Tony Blair, ex primer ministro británico.

• La operación de rescate y liberación fue transmitida parcialmente por medios israelíes y siguieron en directo más de 20 millones de personas.

• En menos de 48 horas, se espera el arribo a Israel de los restos de todos los rehenes fallecidos.

TE PUEDE INTERESAR: Ante lluvias y posibles inundaciones, Nueva Jersey declara estado de emergencia

Lo que parecía imposible se hizo realidad: Donald Trump logró mediar un acuerdo entre Israel y Hamas que no solo liberó a los últimos rehenes, sino que podría marcar el inicio de una nueva era de estabilidad en Medio Oriente.

Aunque la paz aún enfrenta desafíos —desde la reconstrucción de Gaza hasta la garantía de seguridad en la región—, el histórico pacto abre una ventana de esperanza para millones que han sufrido la guerra.

Por ahora, en Israel, las lágrimas de dolor comienzan a transformarse en lágrimas de alivio.