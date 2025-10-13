Captan el conmovedor momento en el que se reúnen una pareja de rehenes de Hamás tras liberación

El rehén Avinatan Or finalmente se reunió con su novia Noa Argamani después de que sus secuestros fueran en una de las ilustraciones más dolorosas de los horrores del 7 de octubre de 2023.

Or, de 32 años, fue uno de los últimos 20 rehenes vivos liberados como parte de un acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, y rápidamente estuvo de nuevo en los brazos de Argamani, quien fue rescatada por las fuerzas israelíes el año pasado.

Una foto publicada por las Fuerzas de Defensa de Israel muestra a Or besando tiernamente a su pareja en la mejilla mientras Argamani, de 28 años, muestra una sonrisa gigante.

Or y Argamani se convirtieron en símbolos perdurables del tormento de Hamás cuando las imágenes mostraron a Argamani siendo sacada del festival Nova mientras trataba de alcanzar a Or, quien estaba siendo llevado por terroristas.

Argamani fue rescatada por las fuerzas israelíes de Gaza en junio de 2024 y ha estado abogando por la liberación del resto de los rehenes que permanecieron en territorio palestino desde entonces.