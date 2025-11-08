Así es como las familias en EU afrontan los recortes del SNAP

NUEVA YORK- En Oklahoma, una mujer de 61 años se preguntó si valía la pena pagar la gasolina para ir en coche a una despensa de alimentos. Y en Colorado, una mujer cogió comida de un contenedor de Walmart. Para los 42 millones de personas que dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP, el mayor programa contra el hambre del país, ha sido una semana caótica y angustiosa. TE PUEDE INTERESAR: Prevén reactivar subsidios para alimentos en EU ante crisis por cierre de gobierno Debido al cierre del gobierno, el gobierno de Donald Trump intentó inicialmente dejar de suministrar las prestaciones en noviembre. Pero tras las demandas, el gobierno dijo el martes que habría pagos parciales del SNAP, pero que “iba a tomar algún tiempo”. Muchos beneficiarios han buscado sustento desde entonces. The New York Times preguntó a decenas de beneficiarios del SNAP cómo se las estaban arreglando. En las entrevistas, hablaron de la confusión y la ansiedad, así como de las difíciles decisiones. He aquí algunas de sus historias. SUS CLIENTES DEPENDEN DEL SNAP. ELLA TAMBIÍEN Mary Schiely, 49 años, Middletown, Ohio Mary Schiely no puede escapar del SNAP. Le preocupa en casa y la sigue a la tienda de comestibles, donde trabaja desde hace casi 15 años. La mayoría de los clientes de la tienda dependen del SNAP, dijo, y ella también. Hace décadas, en Middletown, Ohio, donde creció el vicepresidente JD Vance, las familias trabajaban en fábricas y ganaban un sueldo fijo. Pero ahora, Schiely puede medir el dolor de la ciudad a través de las ventas de la tienda. Esta semana, las compras de golosinas han bajado mucho. Las pizzas, los chips de papas y las bebidas energéticas no salían de las estanterías tan rápidamente como de costumbre.

“Se acerca Acción de Gracias”, dijo, “y nadie está seguro de cómo van a afrontarlo”. Schiely también depende de las prestaciones del SNAP, casi 500 dólares al mes, que se suman a su ingreso de 12 dólares la hora. Su paga se esfuma rápidamente en alquiler, electricidad, teléfono móvil y wifi. El SNAP, dijo, “es lo que pone comida en la mesa”. SU BEBÉ NECESITA UNA LECHE DE FÓRMULA. LE CUESTA 75 DÓLARES Latrica Williams, 26 años, Milwaukee Latrica Williams no ha recibido fondos del SNAP desde principios de octubre. Su bebé, de 4 meses, nació con un defecto cardíaco y necesita una fórmula especial que no le provoque alergias. Williams la había pagado con una combinación de programas federales, incluido el SNAP. TE PUEDE INTERESAR: A un mes del cierre de gobierno en EU: millones enfrentan crisis alimentaria y médica “La leche de fórmula es muy cara”, dijo Williams. “Cuesta como 75 dólares la lata, y no tengo 75 dólares para comprarle una lata de leche”. EN LA DESESPERACIÓN, UN CONTENEDOR Arianna Payton, 25 años, Granada, Colorado El martes por la noche, Arianna Payton se coló en el aparcamiento de un Walmart y se metió en un contenedor de basura. “Cogí todo lo que pude”, dijo. “Ni siquiera miré para cerciorarme de que era seguro”.

Cuando llegó a casa, lo inspeccionó todo. Recuperó algunas bolsas de verduras congeladas, batidos sustitutivos de comidas, queso y fruta. También encontró algunas barras de pan mohoso que pensó que podría salvar. La semana pasada, Payton, quien ha tenido problemas de salud durante años y vive con un seguro de invalidez, probó en el único banco de alimentos cercano. “No quedaba nada”, dijo. EL GOBIERNO FEDERAL LA DESPIDIÓ Andrea Grimaldi, 55 años, Alexandria, Virginia Hace un año, Andrea Grimaldi era la que donaba a los necesitados. Este año, es ella quien recibe los donativos. Grimaldi fue despedida en febrero de un nuevo trabajo como especialista del programa Head Start en el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Recibió su último sueldo en mayo. Aunque Virginia subvencionará las prestaciones del SNAP hasta noviembre, ella ha empezado a racionar por si acaso. Aún le quedan 176 dólares de sus 292 dólares mensuales de prestaciones del SNAP de octubre. Sus familiares y amigos también han organizado entregas de alimentos y tarjetas regalo. Ha reducido sus gastos, incluidos los servicios de streaming y las aplicaciones de transporte. Pero se ha visto obligada a recurrir a sus ahorros. Grimaldi lleva meses solicitando trabajo sin éxito. Nunca esperó tener que depender de las prestaciones públicas, incluido el SNAP.

“Le puede pasar a cualquiera en un abrir y cerrar de ojos”, dijo. TRABAJAR, PERO NO ES SUFICIENTE Jennifer Lunn, 55 años, Lewisville, Texas Jennifer Lunn acudió el sábado por primera vez a una despensa de alimentos. Es agente de atención al cliente y tiene cuatro hijos. Durante los dos últimos años, ha podido alimentar a sus hijos gracias al SNAP. Sin él, se encontró esta semana en Heart of the City Lewisville, una despensa cercana a su casa, al norte de Dallas-Fort Worth. Lunn recibió una caja con pollo, productos enlatados e ingredientes para ensaladas. “Esto es algo que nunca pensé que tendría que hacer”, dijo. Con el SNAP, suele comprar fideos, papas, verduras, pollo y carne picada, cualquier cosa que mantenga a sus hijos saciados durante más tiempo. Pero, dijo, se comen toda la comida. “En dos semanas y media, hemos acabado”, dijo. ¿SUS PRESTACIONES DEL SNAP LLEGARÁN? Larry Robinson, 61 años, Orlando, Florida Larry Robinson agarraba su bolsa de la compra. Iba a comprar fruta. Es beneficiario del SNAP desde que se jubiló como asesor de salud mental en 2019. Se bajó la camiseta Under Armour, mostrando una cicatriz en el pecho de una operación de triple bypass. Dijo que, desde entonces, ha tenido que “redoblar esfuerzos” por su salud. Se supone que sus prestaciones del SNAP llegarán el 9 de noviembre. Pero no está seguro de poder contar con ello.