Prevén reactivar subsidios para alimentos en EU ante crisis por cierre de gobierno

Internacional
/ 2 noviembre 2025
    Prevén reactivar subsidios para alimentos en EU ante crisis por cierre de gobierno
    Una larga fila de personas espera por comida en un banco de alimentos en el barrio de Bronx, en Nueva York. FOTO: AP

El secretario del Tesoro de EU, Scott Bessent, estimó que los fondos congelados se liberarán el miércoles

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, aseguró este domingo que los fondos para los programas de ayuda para comprar alimentos, congelados desde el sábado debido al cierre del Gobierno Federal, podrían reactivarse tan pronto como el próximo miércoles.

Las palabras de Bessent, que fue entrevistado hoy en la cadena CNN, llegan después de que el viernes los tribunales ordenaran al Ejecutivo de Donald Trump buscar la manera de financiar el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), del que dependen 42 millones de estadounidenses.

Originalmente, el Departamento de Agricultura, de quien depende SNAP, dijo que no tenía intención de usar fondos de emergencia para financiar el programa de cupones para alimentos durante el cierre.

Bessent confirmó hoy que el Gobierno no apelará el fallo judicial, y añadió que activar los fondos para sufragar los beneficios de SNAP para el miércoles “sería posible”.

“Hay un proceso que debe seguirse, y tenemos que determinar cuál es ese proceso”, afirmó el secretario del Tesoro.

El viernes, el presidente Donald Trump ya aseguró en una publicación de Truth Social que no iría en contra de la decisión judicial y que su Gobierno estaba ya analizando opciones para reactivar SNAP.

Dado que reiniciar el complejo sistema que envía cupones para adquirir comida a los beneficiarios de SNAP puede llevar varios días, las medidas provisionales que han activado los estados -de los cuales una docena han transferido ya fondos de emergencia a bancos de alimentos- y otras Administraciones locales están siendo cruciales para aquellos con dificultades para comprar alimentos.

El actual cierre Federal, que hoy está en su trigésimo tercer día y apunta a que podría convertirse en el más largo de la historia de EE.UU., viene dado por el enroque entre demócratas y republicanos en el Senado para aprobar nuevos presupuestos que reabran el Gobierno ligados a la aprobación o no de ayudas para los seguros sanitarios.

Las demócratas exigen que, para dar a los republicanos los votos que necesitan para aprobar una partida presupuestaria provisional que levante el cierre, se prolonguen los subsidios al programa de seguros de salud asequibles Obamacare que caducan a final de año, mientras que los conservadores piden reabrir primero la Administración y negociar después sobre los ayudas.

Temas


Crisis Alimentaria
Gobierno

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

