Así expende China su esfera de influencia en silencio ante la ‘ley de la jungla’ de Trump

PEKÍN- Mientras las políticas y amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump, protagonista del foro Davos esta semana, parecen alejar a Washington de algunos de sus socios tradicionales, China se ha mostrado contenida en crisis como las de Gaza, Venezuela o Groenlandia, una aparente inacción que ha contribuido a expandir su esfera de influencia más allá de Asia.

El desfile de visitas de los últimos meses, en los que han pasado por Pekín los líderes de Francia o Canadá y lo harán en breve los del Reino Unido y Alemania, puede leerse como rédito de la apuesta por el multilateralismo del gigante asiático frente al «Primero, América» que enarbola el presidente Donald Trump.

En el caso del primer ministro británico, Keith Starmer, la visita se producirá después de que su Gobierno haya dado luz verde a la nueva embajada de China en Londres, un mega-proyecto polémico por las implicaciones de seguridad de su ubicación y al que a la oposición interna se sumaba también la de EE.UU.

CONTRASTES EN DAVOS

El Foro Económico de Davos (Suiza) que se celebra esta semana ha sido también un escenario clave en el que se han puesto de manifiesto tanto las estrategias radicalmente opuestas de Washington y Pekín como sus consecuencias.

Países de peso que en los últimos años marcaron distancias con China, como Canadá o Francia, han tendido estos días la mano al gigante asiático al mismo tiempo que los asistentes eran testigos de un nuevo bandazo de Trump en sus pretensiones sobre Groenlandia, que amenazó con invadir.

Desde Davos, el viceprimer ministro y jefe negociador chino He Lifeng defendía en su caso la globalización económica, pedía que las reglas se apliquen «a todos» y alertaba contra un retorno a “la ley de la jungla, donde el fuerte intimida al débil”.

La polémica con Groenlandia, junto con la intervención en Venezuela y la política hacia Irán “acabarán dinamitando las alianzas tradicionales” de Washington, dice a EFE el profesor Hung Wing Lok de la Universidad China de Hong, quien recuerda que China lleva tiempo encaminando sus acciones a “postularse como una alternativa al orden global liderado por EE.UU.”.