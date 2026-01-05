Maduro comparece en la corte de Nueva York

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, llegaron a un tribunal de Manhattan, donde se les leyó la lista completa de cargos en su contra, según informa la BBC.

La acusación alega que Nicolás Maduro y otros líderes venezolanos han, durante más de 25 años, “abusado de sus posiciones de confianza pública y corrompido instituciones otrora legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos”.

La acusación formal alega que Maduro y sus aliados “ofrecieron protección policial y apoyo logístico” a importantes grupos narcotraficantes, como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua.

Estas organizaciones criminales enviaban ganancias a altos funcionarios que las protegían a cambio, según el Departamento de Justicia.