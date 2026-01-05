Maduro comparece en la corte de Nueva York

/ 5 enero 2026
    Maduro comparece en la corte de Nueva York
    Maduro fue acusado de cuatro cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración de importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. AP

La acusación formal alega que Maduro y sus aliados “ofrecieron protección policial y apoyo logístico” a importantes grupos narcotraficantes, como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, llegaron a un tribunal de Manhattan, donde se les leyó la lista completa de cargos en su contra, según informa la BBC.

La acusación alega que Nicolás Maduro y otros líderes venezolanos han, durante más de 25 años, “abusado de sus posiciones de confianza pública y corrompido instituciones otrora legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos”.

La acusación formal alega que Maduro y sus aliados “ofrecieron protección policial y apoyo logístico” a importantes grupos narcotraficantes, como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua.

Estas organizaciones criminales enviaban ganancias a altos funcionarios que las protegían a cambio, según el Departamento de Justicia.

Entre otros actos específicos, Maduro está acusado de vender pasaportes diplomáticos venezolanos a conocidos narcotraficantes y de facilitar vuelos bajo cobertura diplomática para traer ganancias del narcotráfico desde México a Venezuela.

Maduro fue acusado de cuatro cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración de importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

El caso fue presentado por la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, una oficina dentro del Departamento de Justicia conocida por sus procesos agresivos.

La misma fiscalía presentó una acusación formal contra Maduro en 2020, con los mismos cuatro cargos. La acusación actualizada, publicada el sábado, añade nuevos detalles y coacusados, entre ellos la esposa de Maduro, Cilia Flores.

La primera dama está acusada de ordenar secuestros y asesinatos, así como de aceptar sobornos en 2007 para concertar una reunión entre narcotraficantes y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela.

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabjado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Tras ser sustraídos de Venezuela el 3 de enero de 2026, el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecerán por primera vez ante un tribunal federal de Nueva York.

Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecerán el 5 de enero en un tribunal de Nueva York: EFE