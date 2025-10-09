Así será el intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamás e Israel

EL CAIRO- Israel y Hamás han acordado una pausa en su devastadora guerra de dos años y la liberación de los rehenes restantes a cambio de prisioneros palestinos, un avance recibido el jueves con alegría y alivio, pero también con cautela. Aún hay incertidumbre sobre algunos de los aspectos más espinosos del plan avanzado por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre ellos, si Hamás se desarmará y cómo, y quién gobernará Gaza. Pero las partes parecen estar más cerca de lo que han estado en varios meses de poner fin a una guerra que ha provocado la muerte de decenas de miles de palestinos, ha destruido la mayor parte de Gaza y ha provocado hambruna en varias partes de ella, además de desencadenar otros conflictos armados en todo Oriente Medio y dejar decenas de rehenes, vivos y muertos, en Gaza. TE PUEDE INTERESAR: Ella fue liberada de Hamás, pero sigue en cautiverio La guerra, que comenzó con el ataque mortal de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, también ha desencadenado otros conflictos en la región, ha provocado protestas mundiales y ha generado acusaciones de genocidio que Israel rechaza. Incluso con el acuerdo que se espera firmar en las siguientes horas, los ataques israelíes continuaron y el jueves por la mañana se vieron explosiones en el norte de Gaza. Hasta el momento, no se han reportado daños o bajas. Un funcionario militar israelí que habló bajo condición de anonimato, de acuerdo con las directrices militares, dijo que Israel continuaba atacando objetivos que representaban una amenaza para sus tropas mientras se reposicionaban. En la ciudad sureña de Jan Yunis, las celebraciones fueron relativamente moderadas y a menudo teñidas de dolor. “Estoy feliz e infeliz. Hemos perdido a mucha gente y hemos perdido seres queridos, amigos y familia. Perdimos nuestros hogares”, dijo Mohammad Al-Farra. “A pesar de nuestra felicidad, no podemos evitar pensar en lo que está por venir... Las áreas a las que estamos regresando, o a las que pretendemos regresar, son inhabitables”. En Tel Aviv, las familias de los rehenes restantes descorcharon champán y lloraron de alegría cuando Trump anunció un acuerdo el miércoles por la noche. El jueves, en Jerusalén, Sharon Canot celebró con algunas personas más. “Estamos muy emocionados esta mañana. Lloramos toda la mañana”, dijo. “Han sido dos años de horror”. Según los términos, Hamás tiene la intención de liberar a todos los rehenes vivos en cuestión de días, mientras que el ejército israelí comenzará una retirada de la mayor parte de Gaza, dijeron personas familiarizadas con el asunto a The Associated Press, hablando bajo condición de anonimato para discutir detalles de un acuerdo que no se ha publicado por completo. Se cree que alrededor de 20 de los 48 rehenes aún están vivos. TE PUEDE INTERESAR: Hamás elogia a Trump por negociar un alto el fuego con Israel

En un breve video publicado por el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, Trump aparece hablando por teléfono con un grupo de familias de rehenes, que se mostraban eufóricas. “Los rehenes volverán”, dijo Trump, quien, según se prevé, visitará la región en los próximos días. “Todos volverán el lunes”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, planea convocar a su Gabinete de Seguridad el jueves por la noche para aprobar el alto el fuego, y luego todo el Parlamento se reunirá para aprobar la liberación de prisioneros palestinos.

El ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, un ultraderechista quien se ha opuesto a acuerdos de alto el fuego anteriores, dijo que tenía “emociones encontradas”. Si bien recibió con beneplácito el regreso de los rehenes, dijo que tenía “un miedo inmenso sobre las consecuencias de vaciar las cárceles y liberar a la próxima generación de líderes terroristas” y dijo que, tan pronto como los rehenes sean devueltos, Israel debe continuar tratando de erradicar a Hamás y asegurar que Gaza sea desmilitarizada. Por su parte, Hamás instó a Trump y a los mediadores a garantizar que Israel implemente “sin negaciones ni demoras” la retirada de tropas, la entrada de ayuda al territorio y el intercambio de prisioneros. Se ha especulado mucho si Marwan Barghouti, un líder de alto nivel de Fatah en Cisjordania ocupada por Israel durante la intifada, o levantamiento palestino, que estalló en 2000, estará entre ellos. La portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, dijo el jueves que “en este momento Marwan Barghouti no formará parte de esta liberación”. CÓMO SE DESARROLLARÁ EL ACUERDO El acuerdo, que se presentará al parlamento de Israel y que se espera que se firme más tarde en Egipto, incluirá una lista de prisioneros a liberar y mapas para la primera fase de una retirada israelí a nuevas posiciones en Gaza, según dos funcionarios egipcios informados sobre las conversaciones, un funcionario de Hamás y otro funcionario. Israel publicará la lista de los prisioneros, y las víctimas de sus ataques tendrán 24 horas para presentar objeciones. La retirada podría comenzar a partir del jueves por la noche, dijeron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a dar su nombre en declaraciones sobre las negociaciones. Como indicó Trump, se prevé que las liberaciones de rehenes y prisioneros comiencen el lunes, dijeron los funcionarios de Egipto y Hamás, aunque otro funcionario dijo que podrían ocurrir desde el domingo por la noche.