Hamás elogia a Trump por negociar un alto el fuego con Israel

Internacional
/ 9 octubre 2025
    Los palestinos celebran en el campamento de Nusairat el 9 de octubre de 2025, tras la noticia de un nuevo acuerdo de alto el fuego en Gaza. FOTO: ESPECIAL

El grupo terrorista elogió “los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump encaminados a detener definitivamente la guerra y la retirada completa de la ocupación de la Franja de Gaza”

Hamás elogió al presidente Trump por su labor para lograr un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, promocionando al líder estadounidense como una figura que ayudará a conducir al enclave palestino hacia la prosperidad.

TE PUEDE INTERESAR: Trump revela que el domingo viajará a Medio Oriente, luego de anunciar la primera fase del acuerdo de paz entre Israel y Hamás

El acuerdo exige un alto el fuego inmediato, la liberación de los 48 rehenes israelíes, una retirada gradual del ejército israelí de Gaza, el desarme de Hamás y la creación de un gobierno de transición encabezado por un organismo internacional.

Como parte del intercambio de rehenes, Israel liberaría a casi 2.000 prisioneros palestinos, y Hamás también pediría a Trump que se asegure de que el Estado judío cumpla su parte del trato.

El grupo afirmó que bajo el acuerdo de Trump, Gaza podría lograr la paz y estar en camino de lograr la “independencia y la autodeterminación”.

Tanto Hamás como Israel aceptaron los términos del acuerdo el miércoles por la noche, y Trump anunció que los rehenes probablemente serían liberados el próximo lunes.

“Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna”, escribió Trump en Truth Social.

“¡Todas las partes serán tratadas de manera justa!”, añadió el presidente , calificándolo de “un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones circundantes y los Estados Unidos de América”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se hizo eco de los elogios y lo calificó de “gran día para Israel”, mientras su gobierno se reúne el jueves para impulsar el acuerdo en la Knesset.

“Con la ayuda del Todopoderoso, juntos continuaremos logrando todos nuestros objetivos y ampliando la paz con nuestros vecinos”, escribió Netanyahu en X.

