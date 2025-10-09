Trump revela que el domingo viajará a Medio Oriente, luego de anunciar la primera fase del acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Donald Trump ha declarado a una fuente que “cosas tremendas” sucederán la próxima semana en el Medio Oriente, mientras se prepara para viajar a la región después de negociar la liberación de docenas de rehenes israelíes retenidos por Hamás.

“Bueno, ha sido un gran período para Israel y el Medio Oriente, y probablemente iré allí el domingo por la noche”, dijo Trump en una breve conversación telefónica horas después de anunciar el acuerdo de “primera fase” entre el Estado judío y el grupo terrorista islámico.

TE PUEDE INTERESAR: EE. UU. ama los aguacates mexicanos, pero los bosques sufren por ese éxito comercial

“Y creo que verán cosas extraordinarias la próxima semana. Ha sido un período asombroso. El mundo entero se ha unido, pero Oriente Medio se ha unido por primera vez en 3000 años”.

Se espera que aproximadamente 20 rehenes israelíes vivos sean liberados el lunes, dijo el miércoles un alto funcionario estadounidense, y los restos de otros 28 que murieron durante dos años de cautiverio serán entregados más tarde.

El plan de paz de 20 puntos del presidente para poner fin a la guerra de Gaza, al que Hamás accedió tentativamente el 3 de octubre, exige que Israel libere a 250 palestinos condenados a cadena perpetua “más 1.700 habitantes de Gaza que fueron detenidos después del 7 de octubre de 2023”.

“Una vez que todos los rehenes sean devueltos, los miembros de Hamás que se comprometan a coexistir pacíficamente y a desarmar sus armas recibirán amnistía”, dice el plan de paz de Trump. “A los miembros de Hamás que deseen salir de Gaza se les proporcionará un paso seguro a los países receptores”.

Trump dijo a los periodistas el miércoles por la tarde que espera ir a Egipto, donde se están celebrando conversaciones de paz en la ciudad turística de Sharm el-Sheikh, en el Mar Rojo, pero que también “haría la ronda” e incluso podría detenerse en la Franja de Gaza devastada por la guerra.

Mientras tanto, el primer ministro Benjamin Netanyahu invitó a Trump a dirigirse al Knesset israelí.

El itinerario exacto del presidente no estaba claro hasta el jueves por la mañana.

El plan de Trump especifica tres rondas de retirada de tropas israelíes de las zonas costeras densamente pobladas de Gaza, y la primera de ellas debería ocurrir junto con la liberación inicial de rehenes.

Los puntos clave de fricción en la hoja de ruta —como las contribuciones de tropas internacionales a una fuerza de mantenimiento de la paz en Gaza y los miembros de un propuesto gobierno interino “tecnocrático y apolítico” sin participación de Hamás— siguen sin determinarse.

El gobierno de transición estaría supervisado por una Junta de Paz presidida por Trump, con el ex primer ministro británico Tony Blair como miembro.

La hoja de ruta, que no exige ninguna reubicación forzosa de los residentes, fue lanzada tras un año de dramáticas amenazas e incentivos, en un momento en el que Trump propuso limpiar el territorio frente a la playa y convertirlo en una “Riviera del Medio Oriente” de propiedad estadounidense.

El avance de Trump se produjo aproximadamente 36 horas antes del anuncio, el viernes por la mañana, del ganador del Premio Nobel de la Paz, un premio que destacados republicanos y muchos de sus aliados extranjeros han clamado que gane.