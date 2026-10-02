Ataque a piloto de FlyDubai en pleno vuelo pone la seguridad aérea bajo escrutinio

JERUSALÉN- Israel cuenta con algunas de las medidas de seguridad aérea más estrictas del mundo. Emiratos Árabes Unidos se adhiere con orgullo a las normas internacionales de seguridad de la aviación. Sin embargo, esas salvaguardas no lograron evitar que un vuelo entre ambos países sufriera una peligrosa caída en picado durante un presunto ataque en la cabina. El copiloto presuntamente apuñaló al capitán en la cabina antes de que los pasajeros intervinieran durante el vuelo FZ1073 de FlyDubai, que despegó de Dubái, Emiratos, con 182 personas, incluidos ocho miembros de la tripulación, a bordo hacia Tel Aviv, Israel, el miércoles. El avión realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí y el incidente está siendo investigado por autoridades saudíes, emiratíes e israelíes, con la asistencia de Estados Unidos y Omán en los esfuerzos por determinar la causa.

“Hasta este suceso, la posibilidad de una amenaza originada por un piloto o un miembro de la tripulación no se consideraba un escenario probable. Tradicionalmente, las medidas de seguridad se han centrado mucho más en los pasajeros y en su equipaje”, afirmó Eyal Hulata, exasesor de seguridad nacional de Israel. “Eso probablemente cambiará ahora y los miembros de la tripulación estarán sujetos a controles más estrictos”. Los protocolos de seguridad de Israel se centran en gran medida en las aerolíneas nacionales y en los vuelos que salen del Aeropuerto Internacional Ben Gurion. Un posible talón de Aquiles está en el extranjero, donde los procedimientos para los vuelos con destino a Israel varían y son más difíciles de supervisar para las autoridades israelíes.

El Aeropuerto Internacional de Dubái, el más transitado del mundo en cuanto a tráfico internacional de pasajeros, ha construido parte de su atractivo en torno a una reputación de seguridad en una región volátil, sostuvo Philip Baum, profesor visitante de seguridad de la aviación en la Universidad de Coventry, Reino Unido. “Son muy conscientes del hecho de que, un poco como Israel en muchos aspectos, no pueden permitirse que ocurra un atentado terrorista en un vuelo que salga de allí”, apuntó. CONTROLES A PILOTOS Y PREVIOS AL VUELO NO SON UNIFORMES EN TODO EL MUNDO Los investigadores no han identificado públicamente el objeto utilizado para apuñalar al capitán del vuelo ni dijeron si se introdujo en el avión o procedía del interior de la aeronave. Los controles previos a volar a las tripulaciones deberían, por lo general, “reflejar muy fielmente los que pasa un pasajero”, aunque los procedimientos de seguridad varían en todo el mundo, explicó Dave Komendat, asesor principal de seguridad en la firma de gestión de riesgos International SOS y exdirector de seguridad de Boeing. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el jueves que el país tiene acuerdos de larga data con aerolíneas extranjeras para impedir la llegada de pilotos de naciones que no mantienen relaciones diplomáticas con Israel.

Las autoridades israelíes han descrito al copiloto de FlyDubai como ciudadano de Omán. Israel y Omán no tienen relaciones diplomáticas formales, lo que plantea dudas acerca de cómo el sospechoso terminó en el vuelo con destino a Tel Aviv. “Obviamente, aquí había una laguna. Y nos estamos ocupando de eso”, dijo Netanyahu durante una entrevista el jueves en “Fox and Friends”, de la televisora estadounidense Fox News Channel. La Organización de Aviación Civil Internacional establece estándares básicos de verificación y licencias para pilotos, y los reguladores nacionales y las aerolíneas pueden imponer requisitos adicionales.

El experto en seguridad aérea Menachem Bachrach indicó que Israel depende en gran medida de gobiernos y aerolíneas extranjeras para que verifiquen los antecedentes de sus tripulaciones, y que el incidente del miércoles podría apuntar a un incumplimiento más que una falla en los procedimientos. “Antes de que nos apresuremos a reforzar a seguridad, yo diría que es probable que alguien no haya seguido los protocolos”, manifestó. INVESTIGADORES BUSCARÁN SEÑALES DE ALERTA Y REVISARÁN GESTIÓN DE LLAMADO DE AUXILIO La aerolínea israelí El Al evalúa periódicamente la aptitud de sus pilotos para volar, mientras que otras empresas podrían hacerlo con menos frecuencia, dijo Arik Arad, presidente de la consultora de ciberseguridad aeronáutica CYVIATION y exjefe de seguridad de la compañía en el aeropuerto Ben Gurion. Las tripulaciones suelen someterse a controles previos a la contratación, pruebas de drogas y evaluaciones médicas recurrentes, añadió apuntando que los investigadores querrán saber si otros colegas habían reportado con anterioridad preocupaciones acerca del copiloto y, de ser así, cómo respondió la aerolínea. Es probable que investigadores en Emiratos e Israel revisen también las respuestas a las señales de socorro del avión de FlyDubai después de una pronunciada pérdida de altitud. Una persona que escuchó las comunicaciones con los controladores aéreos contó que un miembro de la tripulación del vuelo reportó un secuestro y solicitó ambulancias. En un primer momento, las autoridades de Arabia Saudí y Jordania se negaron a autorizar el aterrizaje de la avión, agregó la persona, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a informar a la prensa. El tripulante convenció finalmente a las autoridades saudíes para permitir que la aeronave aterrizara en el Aeropuerto Internacional Príncipe Sultán bin Abdulaziz, en la ciudad de Tabuk. Las normas internacionales de aviación establecen que los países deben brindar la máxima asistencia y prioridad a los aviones que enfrentan un secuestro u otra “interferencia ilícita”. Pero el tratado subyacente de 1944 —el Convenio sobre Aviación Civil Internacional—, solo exige que un país proporcione asistencia “en la medida en que lo considere factible”, lo que lo convierte en una “obligación relativamente flexible”, explicó Vincent Correia, codirector del Instituto de Derecho Aéreo y Espacial de la Universidad McGill. En la práctica, las directrices de la Organización de Aviación Civil Internacional sobre aeronaves secuestradas puede entrar en conflicto con los intereses nacionales, dijo Justin Green, un abogado de Nueva York especializado en derecho internacional de la aviación. “Cada nación es soberana y tiene autoridad para determinar lo que ocurre en su espacio aéreo y en sus aeropuertos, por lo que pueden priorizar sus intereses de seguridad por encima de la seguridad de los pasajeros y la tripulación de un avión”, indicó Green. “En un incidente terrorista, la nación puede temer que los terroristas utilicen el avión como arma, como el 11 de septiembre. Supongo que, con la guerra en curso, las naciones de la zona estarán en un nivel de alerta bastante alto y eso pudo haber influido en sus negativas iniciales”.