Ataque aéreo ruso golpea un hospital ucraniano; evacúan a 50 pacientes

KIEV.-Siete personas resultaron heridas, luego de que las fuerzas rusas lanzaron potentes bombas planeadoras y drones contra la segunda ciudad más grande de Ucrania en ataques nocturnos, que alcanzaron un hospital.

El ataque ruso en Járkiv, en el noreste de Ucrania, golpeó el hospital principal de la ciudad, lo que obligó a evacuar a 50 pacientes.

“Cada día, cada noche, Rusia ataca plantas de energía, líneas eléctricas y nuestras instalaciones de gas (natural)”, dijo Zelenskyy en Telegram.

Los ataques rusos de largo alcance contra la red eléctrica de su vecino forman parte de una campaña desde que Moscú lanzó una invasión a gran escala en febrero de 2022 para deshabilitar el suministro de energía de Ucrania, negando a los civiles calefacción y agua corriente durante el crudo invierno.

Por su parte Zelenskyy instó a los países extranjeros a ayudar a frenar los ataques de largo alcance de Rusia proporcionando más sistemas de defensa antiaérea para el país, que es casi del tamaño de Texas y difícil de defender completamente desde el aire.

Se espera que las próximas conversaciones se centren en la posible provisión de armas sofisticadas de largo alcance por parte de Estados Unidos a Ucrania, que puedan contraatacar a Rusia.

Trump ha advertido a Moscú que podría enviar misiles de crucero Tomahawk para que Ucrania los use. Ese movimiento, previamente descartado por Washington por temor a escalar la guerra, profundizaría las tensiones entre Estados Unidos y Rusia.