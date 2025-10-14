Ataque aéreo ruso golpea un hospital ucraniano; evacúan a 50 pacientes

Internacional
/ 14 octubre 2025
    Ataque aéreo ruso golpea un hospital ucraniano; evacúan a 50 pacientes
    Lo anterior sucede mientras la ayuda militar europea para Kiev caía drásticamente y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, se preparaba para pedir misiles Tomahawk a Donald Trump. FOTO: AP.

Los principales objetivos del ataque fueron instalaciones energéticas, señaló Zelenskyy, sin dar detalles sobre lo que fue alcanzado

KIEV.-Siete personas resultaron heridas, luego de que las fuerzas rusas lanzaron potentes bombas planeadoras y drones contra la segunda ciudad más grande de Ucrania en ataques nocturnos, que alcanzaron un hospital.

El ataque ruso en Járkiv, en el noreste de Ucrania, golpeó el hospital principal de la ciudad, lo que obligó a evacuar a 50 pacientes.

TE PUEDE INTERESAR: Hamás reniega de acuerdo de paz de Trump e Israel y no entrega las armas, ni cederá control de Gaza

“Cada día, cada noche, Rusia ataca plantas de energía, líneas eléctricas y nuestras instalaciones de gas (natural)”, dijo Zelenskyy en Telegram.

Los ataques rusos de largo alcance contra la red eléctrica de su vecino forman parte de una campaña desde que Moscú lanzó una invasión a gran escala en febrero de 2022 para deshabilitar el suministro de energía de Ucrania, negando a los civiles calefacción y agua corriente durante el crudo invierno.

Por su parte Zelenskyy instó a los países extranjeros a ayudar a frenar los ataques de largo alcance de Rusia proporcionando más sistemas de defensa antiaérea para el país, que es casi del tamaño de Texas y difícil de defender completamente desde el aire.

Se espera que las próximas conversaciones se centren en la posible provisión de armas sofisticadas de largo alcance por parte de Estados Unidos a Ucrania, que puedan contraatacar a Rusia.

Trump ha advertido a Moscú que podría enviar misiles de crucero Tomahawk para que Ucrania los use. Ese movimiento, previamente descartado por Washington por temor a escalar la guerra, profundizaría las tensiones entre Estados Unidos y Rusia.

Temas


Bombas
Guerras

Localizaciones


KIEV

Perla Sánchez

COMENTARIOS

Selección de los editores
No se revelaron detalles sobre las cámaras de videovigilancia que podrían haber filmado a los ladrones alrededor y dentro del Museo de Louvre en París. FOTO:

Joyas robadas del Louvre están valuadas en unos 88 millones de euros
La multinacional estadounidense de refrescos alcanzó ganancias por 3 mil 696 millones de dólares; resultados que superaron las expectativas del mercado. FOTO:

Coca-Cola dispara 29.8% su beneficio neto en el tercer trimestre
El Senado de la República mexicana cuenta con 128 legisladores: 64 electos por mayoría relativa, 32 por primera minoría y 32 por representación proporcional.

‘Es una campañita política, no hay pruebas de nada’: Adán Augusto, ante las acusaciones
Los recientes reclamos fiscales, así como la posibilidad de que el Gobierno asuma el control temporal de empresas energéticas, agravan la incertidumbre económica.

IMEF advierte mayores costos e incertidumbre tras cambios fiscales a la industria aseguradora
El bailarín Francisco Pineda Pérez, conocido como el “Medio Metro de Puebla”, fue hallado sin vida en un canal de riego en la capital poblana; su muerte reavivó la historia del popular personaje del sonidero mexicano y sus distintas versiones en el país.

¿Cuáles son los ´Medio Metro’ más populares de México y quién fue el que falleció?
Aldo tomó la situación con humor, asegurando que la cantidad fue pequeña y que no guarda rencor.

¿Fue el premio de los 4 millones? Revela Aldo de Nigris que Doña Alegría le ‘robó un dinerillo’

Reconocen en Shark Tank México: Creators a Lupita Villalobos.

¿Qué es ‘LupiKill’? Lupita Villalobos destaca en Shark Tank México: Creators con terrorífica propuesta
Gerardo Fernández Noroña ofreció conferencia de prensa para hablar sobre su licencia de permiso por 12 días para viajar a Palestina.

Fernández Noroña confirma licencia como senador; viajará a Palestina