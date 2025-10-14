Hamás reniega de acuerdo de paz de Trump e Israel y no entrega las armas, ni cederá control de Gaza

Hamás pareció renegar de demandas clave del acuerdo de alto el fuego del presidente Trump apenas horas después de que el mundo celebrara el fin de la guerra de Gaza, con un alto funcionario diciendo que el grupo terrorista no entregará sus armas ni el control sobre la Franja de Gaza.

El portavoz Hazem Qassem afirmó el lunes que Hamás no tiene por qué acatar cada palabra del plan de paz de 20 puntos de Trump, incluidos los llamamientos para que el grupo terrorista deponga las armas.

“No necesitamos limitarnos a los términos y definiciones israelíes relacionados con las armas”, dijo Qassem al canal de noticias Al-Arabiya.

“No seremos prisioneros de las condiciones ni las exigencias israelíes”, añadió. “Este es uno de los puntos focales de la lucha en la siguiente etapa, tras el cese de la agresión en la Franja de Gaza”.

Qassem se hizo eco de la posición de larga data de Hamás de que no entregará sus armas ni cederá el gobierno de la Franja de Gaza hasta que se establezca un camino para un Estado palestino .

El plan de Trump, que permitió la liberación de los 20 rehenes vivos el lunes, establece cómo debe gobernarse Gaza después de que Hamás ceda el control.

Sin embargo, aún no se han acordado los detalles de cómo y cuándo sucederá esto.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha rechazado repetidamente cualquier acuerdo que pueda dar lugar a la formación de un Estado palestino .

La administración de Netanyahu también ha dejado claro que Hamás debe desarmarse para que se aplique el alto el fuego, advirtiendo que los militares no permitirán que el grupo terrorista siga representando una amenaza para el Estado judío.

Uno de los objetivos declarados de Hamás es la destrucción de Israel.

Qassem también pareció sugerir que Hamás no abandonaría completamente su papel como gobernador de facto de la Franja de Gaza.

El portavoz de Hamás afirmó que Hamás debería permanecer como parte de los “arreglos administrativos” en la Franja, pero no especificó en qué medida.

Qassem afirmó que Hamás estaba abierto a permitir que los tecnócratas palestinos dirigieran la gestión del enclave, tal como se establece en el acuerdo de alto el fuego de Trump.

Hamás también estaba abierto a permitir que la Autoridad Palestina (AP) en Cisjordania desempeñe un papel activo en el gobierno, a pesar de acusar al grupo de quedarse de brazos cruzados y no hacer nada durante los dos años de guerra.

“A pesar de todas nuestras críticas, creemos que (la AP) es una de las direcciones nacionales y estamos dispuestos a abrir una nueva página con ella o que abra una nueva página con los residentes de Gaza y con las fuerzas políticas y ser verdaderamente sinceros en su intención de alcanzar entendimientos políticos compartidos”, dijo Qassem.

