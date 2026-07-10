Ataque de Ucrania refinería y depósitos de combustible en Rusia también golpea la popularidad de Putin

MOSCÚ- Ucrania atacó durante la pasada noche una refinería en la sureña región rusa de Krasnodar y depósitos de combustible e infraestructura portuaria en Rostov, según informaron hoy las autoridades locales. “En el distrito Séverski (de la región de Krasnodar) se desató un incendio en la refinería Ilyinski. Según informaciones preliminares no hay víctimas”, indicó el servicio de prensa del Gobierno local en su canal de Telegram.

Según las autoridades, fragmentos de drones cayeron en el patio de una vivienda y en una empresa de la localidad Séverski. El canal de Telegram ucraniano Exilenova+ publicó imágenes del incendio en la refinería, grabadas por testigos locales. La refinería Ilyinski, vinculada a la red de oleoductos de Transneft, es una de las principales empresas de este tipo en el sur de Rusia, y ha sido víctima de ataques ucranianos en ocasiones anteriores. En la región de Rostov en el Don se incendiaron dos depósitos de combustible a orillas del mar Azov, según el gobernador local, Yuri Slusar. “A consecuencia del ataque de drones en Azov se desataron incendios en dos depósitos de hidrocarburos. Según datos previos no hay muertos ni heridos. Los servicios de emergencias trabajan en la extinción del fuego”, escribió en MAX, el sistema de mensajería ruso. Una de las instalaciones afectadas se encuentra en la terminal portuaria de Taganrog, según Slusar. Además, fragmentos de drones derribados por los sistemas antiaéreos rusos dañaron una vivienda y un edificio administrativo en Taganrog, en el que se desató un incendio. En la localidad de Kagalchik, en el distrito de Azov también se incendió un edificio administrativo, añadió. Según el canal de Telegram independiente ruso Astra, en el puerto de Taganrog se incendió el depósito de combustible Kurgannefteprodukt. El Ministerio de Defensa de rusia informó este viernes del derribo de 376 drones ucranianos de ala fija sobre doce regiones rusas. Ucrania continúa atacando regularmente la infraestructura petrolera de Rusia, causando una crisis de combustible en el país. ADMITE EL GOBIERNO DÉFICIT DE COMBUSTIBLE El vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak, reconoció este viernes la existencia de déficit de combustible y colas en las gasolineras, algo que anteriormente las autoridades atribuyeron no a los ataques ucranianos, sino a un incremento de la demanda provocado por el pánico de los consumidores.

“Debemos reconocer que hay problemas y existe un déficit, por lo cual observamos colas. A veces las gasolineras no funcionan establemente. El déficit se debe a razones comprensibles, debido a que las refinerías dejan de funcionar parcialmente por los ataques de drones” ucranianos, declaró a la prensa rusa, citado por la agencia de noticias TASS. No obstante, matizó que Rusia «tiene suficiente capacidad de producción» para garantizar la demanda. “En general estamos abastecidos a plenitud. E incluso hasta exportamos”, aseveró. Según Nóvak, “nuestros principales productores de hidrocarburos mantienen los precios al nivel de la inflación” como parte de la campaña para contener el precio del combustible. Anteriormente, el vice primer ministro declaró a TASS que Rusia cuenta con capacidad para garantizar las necesidades del mercado interno, pero el pánico de los consumidores incrementó la demanda «aproximadamente entre un 20 y un 30 %». Además, señaló que estos productores (Rosneft, Gazprom Neft y Lukoil, entre otros) gestionan aproximadamente 9 mil de las casi 30 mil gasolineras del país, el resto de las cuales pertenecen a operadores independientes. Las autoridades rusas se han resistido a admitir la crisis por la falta de abastecimiento de combustible provocada por los constantes ataques ucranianos contra la industria petrolera y la infraestructura logística del país. No obstante, el Gobierno tuvo que prohibir esta semana la exportación de gasolina y diésel, mientras el Kremlin admitió la posibilidad de importar hidrocarburos para paliar la crisis. Varias plataformas digitales rusas han puesto en marcha estos días unos mapas interactivos que muestran en tiempo real las gasolineras rusas en las que los vehículos pueden repostar en medio de los problemas de desabastecimiento. Según medios internacionales, la crisis de combustible provocada por los ataques ucranianos a las refinerías rusas ha afectado a un tercio de los aproximadamente 145 millones de habitantes del país. CRISIS DE COMBUSTIBLES TUMBA POPULARIDAD DE PUTIN Los índices de popularidad del presidente ruso, Vladímir Putin, volvieron a caer en medio de la grave crisis de combustible que vive este país debido a los ataques ucranianos contra las refinerías en territorio ruso, según los sondeos publicados este viernes. La confianza en Putin cayó un 1 % en la última semana, hasta el 72.3 %, señalan las encuestas realizadas por el Centro Ruso de Estudio de la Opinión Pública (VTsIOM).

En cuanto a la confianza en la gestión del jefe del Kremlin, descendió del 66.9 % al 66 %. Ambos indicadores están a la baja desde hace dos semanas. La popularidad del líder ruso sufrió un claro desplome entre marzo y abril hasta alcanzar los niveles de antes de la guerra, tras lo que VTsIOM modificó el método de las encuestas, que ahora incluyen también entrevistas personales. Con todo, la tendencia a la baja se ha reanudado coincidiendo con el déficit en el suministro de combustible, que ha provocado un gran descontento entre la población. La crisis ha obligado a las gasolineras a introducir limitaciones en todo el país, especialmente en regiones como la anexionada península de Crimea, donde los precios se han disparado. El viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, reconoció hoy por primera vez la existencia de déficit de combustible y colas en las gasolineras, algo que anteriormente las autoridades atribuyeron no a los ataques ucranianos, sino a un incremento de la demanda provocado por el pánico de los consumidores. “Debemos reconocer que hay problemas y existe un déficit, por lo cual observamos colas. A veces las gasolineras no funcionan de manera estable. El déficit se debe a razones comprensibles, debido a que la refinerías dejan de funcionar parcialmente por los ataques de drones” ucranianos, declaró a la prensa rusa, citado por la agencia TASS. Varias plataformas digitales rusas han puesto en marcha estos días unos mapas interactivos que muestran en tiempo real las gasolineras rusas en las que los vehículos pueden repostar en medio de los problemas de desabastecimiento. Según medios internacionales la crisis de combustible provocada por los ataques ucranianos a las refinerías rusas, ha afectado a un tercio de los aproximadamente 145 millones de habitantes de este país. Esto se suma al hartazgo con la guerra, la contracción económica y el bloqueo de internet, lo que ha provocado una caída de la intención de voto del partido del Kremlin, Rusia Unida, a falta de poco más de dos meses para las elecciones legislativas.

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