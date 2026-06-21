La Crimea ocupada por Rusia suspende la venta de gasolina a civiles tras ataques ucranianos

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    La Crimea ocupada por Rusia suspende la venta de gasolina a civiles tras ataques ucranianos
    Las fuerzas ucranianas han atacado repetidamente los suministros de combustible hacia Crimea en las últimas semanas, lo que ha desencadenado la peor crisis energética en la región. AP

Las redes sociales han estado llenas de solicitudes y consejos sobre dónde encontrar combustible, mientras se dispuso una línea directa para turistas

Las autoridades en la Crimea ocupada por Rusia suspendieron el domingo la venta de gasolina a civiles, mientras Ucrania intensificaba los ataques contra los suministros de combustible en la península del mar Negro.

El gobernador Serguéi Aksiónov, el responsable de Crimea designado por el Kremlin, señaló que los ataques ucranianos durante la noche mataron a cuatro personas e hirieron a otras 28. No especificó cuál fue el objetivo del ataque.

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Más tarde escribió en redes sociales que las gasolineras locales detendrían todas las ventas a empresas no estatales y a particulares durante un tiempo no definido.

“El combustible se venderá únicamente a los organismos gubernamentales que garanticen el funcionamiento y la seguridad de la República de Crimea”, indicó Aksiónov. “Pido a todos que mantengan la calma y que sólo confíen en las fuentes oficiales de información”.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, señaló en un comunicado el domingo que entre los objetivos había un depósito de petróleo en Crimea, así como una instalación de transporte de petróleo en la región meridional rusa de Krasnodar. Describió los ataques como parte de las “sanciones de largo alcance” de Ucrania contra la infraestructura energética de Rusia.

“Rusia solo entiende la fuerza, y nuestra fuerza de largo alcance sin duda está funcionando para la paz”, escribió.

Funcionarios rusos en Krasnodar informaron antes el domingo que un ataque con dron provocó un incendio en una terminal petrolera del mar Negro en la aldea de Chushka. Indicaron que los ataques ucranianos alcanzaron un ferry, causando la muerte de una persona.

La península de Crimea ha sufrido escasez periódica de combustible por ataques ucranianos antes, pero la crisis actual es la peor desde su anexión en 2014.

A finales de mayo, las autoridades restringieron la venta de gasolina a 20 litros (5 galones) por propietario de vehículo por semana, mediante cupones prepagados. Estos se agotaron de inmediato tras su publicación en un canal oficial de una aplicación de mensajería, y los automovilistas hicieron fila durante horas, esperando para repostar.

Algunos automovilistas llevan su propia gasolina desde Krasnodar y otros lugares a través del puente de Kerch, pero sólo se les permite transportar 100 litros (unos 26 galones) por vehículo. Algunos especuladores están vendiendo gasolina al doble del precio de mercado.

En un inusual reconocimiento público, el Kremlin ha admitido el alcance del problema y prometió abordar el asunto con rapidez.

Sin embargo, los éxitos de Ucrania han puesto de relieve su capacidad para infligir daños dolorosos a Rusia y cambiar el curso del conflicto, mientras que los avances de Moscú recientemente se han frenado hasta casi detenerse. La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia alcanzó su día 1.569 el 11 de junio, superando la duración de la Primera Guerra Mundial.

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