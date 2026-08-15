Ataques aéreos israelíes en el sur de Líbano matan a 11 personas

El Ministerio libanés de Salud y la Agencia Nacional de Noticias, administrada por el estado libanés, dijeron que uno de los bombardeos fue contra una casa en las afueras de la aldea de Ansar mató a siete personas, incluidos tres niños, e hirió a dos. El segundo, en la aldea de Deir al-Zahrani, dejó cuatro muertos y 17 heridos.

Ataques aéreos israelíes en el sur de Líbano mataron al menos a 11 personas el sábado, en los sucesos más mortíferos desde que una frágil tregua entre Israel y Hezbollah entró en vigor el 20 de junio.

Israel y el gobierno libanés anunciaron un “acuerdo marco” el 26 de junio, en el que se establece un plan para que las fuerzas israelíes se retiren del sur de Líbano, a cambio del desarme del grupo Hezbollah, respaldado por Irán. También prevé medidas hacia un eventual acuerdo de paz entre los dos países, que técnicamente siguen en guerra casi 80 años después del establecimiento de Israel.

Hezbollah se ha negado a mantener conversaciones directas y no fue parte del acuerdo.

PRIMER MINISTRO LIBANÉS SENTENCIA ATAQUES DE ISRAEL

El primer ministro libanés Nawaf Salam denunció que los ataques israelíes intimidan a “residentes en sus hogares” y socavan los esfuerzos para estabilizar la situación en el sur.

“Los siete mártires del ataque aéreo israelí contra la ciudad de Ansar no son infraestructura militar y los niños y mujeres asesinados no eran objetivos militares”, expresó Salam en X. Añadió que es responsabilidad del Estado libanés ocuparse de cualquier infraestructura militar en el país.

El presidente Joseph Aoun indicó en comentarios difundidos por su oficina que los ataques son “un mensaje claro a la vía de negociación y a los esfuerzos estadounidenses destinados a implementar este acuerdo”.

HEZBOLLAH SE NIEGA AL DESARME

Partidarios de Hezbollah publicaron fotografías en redes sociales del comandante, su esposa, tres hijos y una hija, y dijeron que todos murieron en el ataque.

Un funcionario de Hezbollah no respondió de inmediato cuando se le pidió comentarios sobre si llevaron a cabo algún ataque contra fuerzas israelíes en el sur de Líbano.

Hezbollah instó al Estado libanés a encontrar formas de detener “esta agresión” en lugar de ir tras conversaciones directas con Israel, argumentando que estaría dando “regalos gratis para el enemigo a pesar de los crímenes y la agresión que está llevando a cabo”.

“El lado estadounidense es un socio del enemigo israelí en sus crímenes y masacres”, añadió Hezbollah en el comunicado.

A principios de este mes, dos soldados israelíes murieron en una explosión en el sur de Líbano, las primeras muertes israelíes desde la inestable tregua. Hezbollah no comentó sobre la explosión.