Ataques aéreos israelíes en el sur de Líbano matan a 11 personas

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Ataques aéreos israelíes en el sur de Líbano matan a 11 personas
    Un rescatista, a la izquierda, busca víctimas bajo los escombros de una casa que fue alcanzada por un ataque aéreo israelí en la población de Ansar. AP
AP
por AP

COMPARTIR

TEMAS


Guerras
Muertes
Violencia

Localizaciones


Líbano

Organizaciones


Hezbolá

A pesar del cese al fuego entre las fuerzas armadas de ambos países el pasado 20 de junio persisten las muertes de civiles de lado libanés

Ataques aéreos israelíes en el sur de Líbano mataron al menos a 11 personas el sábado, en los sucesos más mortíferos desde que una frágil tregua entre Israel y Hezbollah entró en vigor el 20 de junio.

El Ministerio libanés de Salud y la Agencia Nacional de Noticias, administrada por el estado libanés, dijeron que uno de los bombardeos fue contra una casa en las afueras de la aldea de Ansar mató a siete personas, incluidos tres niños, e hirió a dos. El segundo, en la aldea de Deir al-Zahrani, dejó cuatro muertos y 17 heridos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/libano-abole-la-pena-de-muerte-es-el-primer-pais-de-oriente-medio-en-eliminar-la-pena-capital-DP22781064

Israel y el gobierno libanés anunciaron un “acuerdo marco” el 26 de junio, en el que se establece un plan para que las fuerzas israelíes se retiren del sur de Líbano, a cambio del desarme del grupo Hezbollah, respaldado por Irán. También prevé medidas hacia un eventual acuerdo de paz entre los dos países, que técnicamente siguen en guerra casi 80 años después del establecimiento de Israel.

Hezbollah se ha negado a mantener conversaciones directas y no fue parte del acuerdo.

PRIMER MINISTRO LIBANÉS SENTENCIA ATAQUES DE ISRAEL

El primer ministro libanés Nawaf Salam denunció que los ataques israelíes intimidan a “residentes en sus hogares” y socavan los esfuerzos para estabilizar la situación en el sur.

“Los siete mártires del ataque aéreo israelí contra la ciudad de Ansar no son infraestructura militar y los niños y mujeres asesinados no eran objetivos militares”, expresó Salam en X. Añadió que es responsabilidad del Estado libanés ocuparse de cualquier infraestructura militar en el país.

El presidente Joseph Aoun indicó en comentarios difundidos por su oficina que los ataques son “un mensaje claro a la vía de negociación y a los esfuerzos estadounidenses destinados a implementar este acuerdo”.

HEZBOLLAH SE NIEGA AL DESARME

Partidarios de Hezbollah publicaron fotografías en redes sociales del comandante, su esposa, tres hijos y una hija, y dijeron que todos murieron en el ataque.

Un funcionario de Hezbollah no respondió de inmediato cuando se le pidió comentarios sobre si llevaron a cabo algún ataque contra fuerzas israelíes en el sur de Líbano.

Hezbollah instó al Estado libanés a encontrar formas de detener “esta agresión” en lugar de ir tras conversaciones directas con Israel, argumentando que estaría dando “regalos gratis para el enemigo a pesar de los crímenes y la agresión que está llevando a cabo”.

“El lado estadounidense es un socio del enemigo israelí en sus crímenes y masacres”, añadió Hezbollah en el comunicado.

A principios de este mes, dos soldados israelíes murieron en una explosión en el sur de Líbano, las primeras muertes israelíes desde la inestable tregua. Hezbollah no comentó sobre la explosión.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/afirman-que-el-ataque-israeli-que-mato-a-una-periodista-en-libano-fue-un-crimen-de-guerra-EB22671243

Líbano e Israel han celebrado siete rondas de conversaciones, la más reciente en Roma hace unos días.

Hezbollah, respaldado por Irán, se ha negado a desarmarse y acusó al gobierno libanés de hacer demasiadas concesiones sin garantizar una retirada israelí.

La más reciente guerra entre Israel y Hezbollah estalló el 2 de marzo de 2026, cuando Hezbollah disparó cohetes a través de la frontera dos días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran sus ataques contra Irán. Desde entonces, más de 4 mil personas han muerto por ataques israelíes en Líbano, incluidos cientos de civiles. Unos 40 soldados y tres civiles —incluido un contratista militar— han muerto del lado israelí.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
Muertes
Violencia

Localizaciones


Líbano

Organizaciones


Hezbolá

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
El asesinato de César Gastélum puso en la lupa pública los crímenes contra los influencers, sobre todo en Sinaloa.

Asesinatos de influencers se concentran en Sinaloa y en últimos dos años: experto de la UAdeC
Senadores de Morena difundieron un comunicado en donde respaldan al hijo del expresidente López Obrador.

Reaparece senador acusado de narconexos para defender a Andy López
El retiro de la visa de Andy López Beltrán generó reacciones de los partidos políticos de cara a la elección de 2027.

Coahuila: PRI y PAN exigen motivos por retiro de visa de Andy López; Morena acusa injerencia
Aunque el transporte de personal es una solución colectiva, todavía enfrenta desafíos dentro de la movilidad de la ciudad.

Transporte de personal: cuando el turno termina y la ciudad se detiene
true

Andy López Beltrán: la pataleta del junior ‘izquierdista’
NosotrAs: ¿Quiénes nos dan un piso firme para caminar por el mundo?

NosotrAs: ¿Quiénes nos dan un piso firme para caminar por el mundo?
El top 5 del ranking es una mezcla entre caricaturas y producciones llenas de récords.

Hasta agosto, este es el ranking de películas más taquilleras en 2026

Un potente terremoto de magnitud 7.7 sacudió este viernes la costa de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Terremoto de magnitud 7.7 se registra en Indonesia y emiten alerta de tsunami