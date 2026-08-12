Líbano abole la pena de muerte, es el primer país de Oriente Medio en eliminar la pena capital

Este cambio de política es inédito en Oriente Medio, donde Arabia Saudí, Irán y Egipto siguen ejecutando a ciudadanos a algunas de las tasas per cápita más altas del mundo, según la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte.

El parlamento libanés votó el martes a favor de abolir la pena de muerte, sustituyendo las condenas a muerte en ejercicio por cadena perpetua, según informó la oficina del presidente del parlamento en un comunicado.

“La decisión del Líbano de abolir la pena de muerte supone un hito importante y una victoria para los derechos humanos en el país”, declaró Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Tras más de dos décadas sin ejecuciones, la medida adoptada hoy transforma una precaria pausa en las ejecuciones en una protección jurídica duradera que defiende el derecho a la vida y alinea al Líbano con la tendencia mundial hacia la abolición”, continuó Morayef.

Líbano ha mantenido una moratoria de facto sobre todas las ejecuciones desde 2004; sin embargo, decenas de personas seguían condenadas a muerte y se seguían dictando sentencias, incluida una tan recientemente como el lunes, según France24 .

El comunicado del parlamento del martes no incluyó un recuento formal de votos. El proyecto de ley pasará ahora al presidente libanés Joseph Aoun para su firma.

Según la BBC, el gobierno de Aoun ya ha expresado su apoyo al proyecto de ley. El bloque parlamentario de Hezbolá se opuso.

El asesinato y la traición eran delitos que anteriormente conllevaban la pena de muerte.

Ahora, quienes hayan sido condenados a la pena de muerte se enfrentarán a cadena perpetua con trabajos forzados.

Además de abolir la pena de muerte, el parlamento libanés también está considerando una amnistía general para algunas condenas debido al hacinamiento en las cárceles.

Según Human Rights Watch, en 2023 casi el 80% de la población carcelaria del Líbano estaba a la espera de juicio.